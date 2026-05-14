Henry Martín rompe el silencio tras fallar penal con América y pide disculpas a la afición

El delantero y capitán del Club América, Henry Martín, compartió un emotivo mensaje en redes sociales luego de la dolorosa eliminación azulcrema frente a Pumas UNAM en los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX.

El atacante yucateco asumió totalmente la responsabilidad por el penal que falló en la serie y reconoció que han sido días complicados tras la derrota que dejó fuera al conjunto de Coapa.

“Me cuesta mucho encontrar las palabras. Han sido días muy difíciles y no hay un solo momento en que no piense en ese penal”, escribió el capitán americanista.

En su publicación, Henry Martín dejó claro que entiende la magnitud de portar la camiseta del América y admitió que siente haberle quedado a deber tanto al club como a la afición.

“Sé lo que representa este club. Sé lo que significa ponerse esta camiseta y defender estos colores. Por eso sé que les fallé”, expresó.

Me cuesta mucho encontrar las palabras.

Han sido días muy difíciles y no hay un solo momento en que no piense en ese penal.



Me duele muchísimo. Me duele por mis compañeros, por el enorme esfuerzo que hizo este equipo, pero sobre todo por ustedes, que nunca dejaron de creer.



Sé… pic.twitter.com/n0dLA2ioin — HENRY MARTIN (@HenryMartinM) May 14, 2026

El delantero también aseguró que no piensa esconderse tras el error y afirmó que le corresponde asumir las consecuencias como líder del vestidor y referente del equipo.

Además, aprovechó para pedir disculpas a los aficionados azulcremas por no lograr el pase a las semifinales y quedarse cerca de una nueva remontada histórica ante Pumas.

“Quiero pedirles perdón de corazón. Perdón por no haber podido darles esa alegría que merecían”, señaló el atacante mexicano.

A pesar del duro golpe, el futbolista destacó la actitud que mostró el equipo durante la eliminatoria, resaltando el esfuerzo y carácter del plantel cuando el panorama parecía complicado.

“Este equipo sacó orgullo, carácter y corazón para levantarse cuando muchos ya nos daban por muertos”, escribió.

Finalmente, Henry Martín cerró su mensaje con una promesa dirigida a toda la afición americanista, asegurando que el club volverá a competir por campeonatos en los próximos torneos.

“Porque si algo tiene el América es que nunca, nunca se da por vencido. Gracias americanistas. Volveremos a volar”, concluyó.