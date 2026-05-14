Padres cierran una primaria en Conkal; reclaman abandono y exigen un nuevo Director

Padres de familia de la escuela primaria Margarita Maza de Juárez en Conkal cerraron con cadenas el plantel educativo la mañana de ayer, en protesta por la falta de un director titular y para exigir la salida de Gloria Magaly Raz Cohuo, quien actualmente se desempeña de manera interina como responsable de la institución.

Debido al cierre de las instalaciones, los alumnos no pudieron ingresar a sus aulas y las clases fueron suspendidas hasta nuevo aviso, mientras los inconformes esperan una respuesta por parte de las autoridades educativas.

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Los padres de familia instalaron un plantón a las afueras de la escuela y señalaron que desde hace ocho años el plantel no cuenta con una directora oficial, situación que, aseguraron, ha provocado abandono y falta de organización en la institución.

“Necesitamos un director que ponga orden en el plantel educativo. Durante estos ocho años ha habido abandono total”, expresaron algunos de los manifestantes.

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Como medida de presión, integrantes de la Sociedad de Padres de Familia decidieron cerrar el acceso desde temprana hora, con el objetivo de que las autoridades educativas atiendan sus demandas y designen a un nuevo director.

Asimismo, indicaron que permanecerán en el lugar hasta que algún representante del sector educativo acuda al plantel y ofrezca una solución al conflicto.