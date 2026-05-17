Quintana Roo concentra ocho de cada 10 contagios de sarampión en la Península

Quintana Roo acumula 213 casos confirmados de sarampión, posicionándose como la entidad con mayor número de diagnósticos en toda la península. A estas cifras le sigue Yucatán, con 38 casos y Campeche, con nueve. Las cifras emitidas por la Secretaría de Salud federal, reflejan que más del 80 por ciento de los contagios registrados en la región corresponden al Caribe Mexicano, donde las autoridades sanitarias mantienen acciones de monitoreo y seguimiento epidemiológico, principalmente en zonas urbanas y con alta movilidad de personas.

Aunque el incremento semanal fue menor en comparación con semanas anteriores, las autoridades sanitarias advierten que esto no significa que el brote haya terminado.

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El registro constante de nuevos diagnósticos indica que la enfermedad sigue activa y que todavía existen cadenas de transmisión en circulación. Por ello, continúan las estrategias de detección, aislamiento y vigilancia médica de pacientes sospechosos.

Los casos confirmados corresponden a personas que acudieron a consulta médica tras presentar síntomas compatibles con sarampión, como fiebre, erupciones cutáneas, ojos enrojecidos, tos y malestar general. Posteriormente, las pruebas diagnósticas permitieron confirmar la presencia del virus.

Del 1 al 14 de mayo (el reporte más reciente de la Secretaría de Salud federal), Quintana Roo pasó de 208 a 213 contagios confirmados. En la actualidad prevalecen 430 casos de Enfermedad Febril Exantemática en estudio.

Doctores revelaron que los grupos con más vulnerabilidad son menores y gente de la tercera edad, así como personas con esquemas incompletos de vacunación / Rodolfo Flores

De acuerdo con los reportes epidemiológicos previos, los grupos más afectados continúan siendo menores de edad, así como adultos jóvenes, especialmente personas con esquemas de vacunación incompletos o sin refuerzos recientes.

Las autoridades de salud han insistido en la importancia de revisar las cartillas de vacunación y completar las dosis pendientes, principalmente en menores de edad, debido a que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse rápidamente por vía aérea.

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Hasta el cierre de esta edición, no se habían reportado defunciones relacionadas con sarampión en la península de Yucatán durante este año.

Las estadísticas presentadas por la SSA revelaron un cambio drástico en el panorama epidemiológico de la entidad. Mientras que en todo el 2025 solo se registraron dos casos, la cifra de 213 contagios en menos de cuatro meses del 2026 marca un retorno agresivo de la enfermedad.

Entre el 2020 y el 2024, Quintana Roo estuvo libre del virus del sarampión. Esta reaparición no solo representa un reto de salud pública, sino que evidencia un aumento considerable en la transmisión que las jornadas de vacunación masiva aún no logran contener del todo, según autoridades sanitarias.