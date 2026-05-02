Aumentan 70% los ataques de abejas en Chetumal; calor extremo las vuelve agresivas, advierten

Según datos proporcionados por el Cuerpo de Bomberos de Othón P. Blanco, en lo que va del presente año se han atendido un total de 178 reportes de emergencia vinculados directamente con abejas, una cifra que representa un alarmante repunte del 70% en comparación con los registros históricos de años anteriores.

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Rodolfo Caamal, director de la corporación, advirtió que esta situación no solo es una estadística operativa, sino una amenaza real que pone en jaque la seguridad de las familias chetumaleñas y sus mascotas.

El análisis de las autoridades identifica un responsable directo detrás de este fenómeno: la crisis climática regional. El jefe de los bomberos explicó que la combinación de temperaturas extremadamente altas y la prolongada ausencia de lluvias alteró drásticamente el comportamiento de la especie. Añadió que el clima cálido y seco acelera el metabolismo de las abejas, volviéndolas considerablemente más territoriales y agresivas de lo habitual.

Bomberos alertan por invasión de enjambres en zonas urbanas de Chetumal / Fernanddo Baeza

Esta presión ambiental obliga a los enjambres a abandonar sus hábitats naturales para buscar refugio y fuentes de hidratación en zonas residenciales y comerciales, transformando lo que antes eran avistamientos aislados en riesgos de ataques masivos en vía pública.

La gravedad de la situación quedó demostrada recientemente en la plaza comercial “Las Américas”, uno de los puntos con mayor afluencia en la ciudad, donde un enjambre forzó a la administración del complejo a clausurar una de sus entradas principales durante más de 48 horas.

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JGH