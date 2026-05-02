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Trabajadores exhiben crisis en la Fiscalía de Quintana Roo: baños inservibles y expedientes en el piso

Trabajadores y abogados denunciarán ante el Congreso las malas condiciones en la Fiscalía de Chetumal, donde acusan abandono, falta de personal y riesgos laborales.

Por Fernando Olvera

2 de may de 2026

2 min

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Denuncian abandono y malas condiciones en la Fiscalía de Chetumal
Denuncian abandono y malas condiciones en la Fiscalía de Chetumal / Fernando Olvera

Trabajadores y abogados litigantes harán llegar una solicitud formal al Congreso del Estado, a fin de que el titular de la Fiscalía General del Estado, Raciel López Salazar, explique el porqué la sede de la dependencia en Chetumal se encuentra actualmente en deplorables condiciones.

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En el escrito en cuestión, los inconformes señalaron que las condiciones de trabajo continúan siendo injustas, ya que no cuentan con el material y el mobiliario adecuado para su desempeño, amén de que las instalaciones presentan serias deficiencias que, pese a que han sido debidamente documentadas, aún no se resuelven.

En este sentido, el documento dado a conocer por el abogado Raúl Rafael Ojeda González, señaló que, si bien la Fiscalía es un órgano autónomo, los legisladores son garantes de los derechos humanos, la procuración de justicia y los derechos laborales. Señala que los baños están inservibles, los expedientes se encuentran en el piso por falta de anaqueles y los techos están destruidos. Además, hay vehículos inservibles, falta de aire acondicionado e instalaciones eléctricas sueltas.

En cuanto a los servicios periciales, denunciaron que no hay personal suficiente, ya que cubrir los turnos es humanamente imposible al duplicarse y triplicarse constantemente. Los quejosos señalan que, mientras esto ocurre, el Fiscal General nunca está en la Zona Sur, concentrando todo el poder ejecutivo en la Zona Norte.

De igual forma, precisaron que no cuestionan el accionar del fiscal, sino las condiciones generales de trabajo y el servicio a la ciudadanía. Agregan que hay una alta deserción de empleados por la explotación laboral y que, tras años de haberse publicado la homologación de salarios, esta no se ha cumplido.

Ojeda González sostuvo que, aunque teme represalias, es momento de hacer justicia a los empleados. Por su parte, trabajadores entrevistados bajo anonimato confesaron que tienen prohibido hablar con la prensa bajo amenaza de despido, calificando la situación como insoportable.

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JGH

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