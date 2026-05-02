Denuncian daño a arrecifes de coral por buzos extranjeros en la Riviera Maya

Denuncian buzos locales que buzos extranjeros están dañando los arrecifes de coral en la Riviera Maya, ante esta circunstancia, piden la intervención de las autoridades de la Procuraduría Federal de Ambiente (Profepa) para realizar una investigación para prevenir y proteger los recursos marinos.

Por su parte el presidente de la Cooperativa Turística “Mar Caribe” de Playa del Carmen, José Gómez Burgos, dijo que la mayoría de buzos que recorren o exploran los arrecifes de coral son extranjeros y muchos de ellos no cuentan con permisos de las autoridades de la federación.

El activista Ángel de la Mora Gutiérrez, comentó que no hay una regulación de las actividades marinas, los recursos naturales se van desgradando debido a la cantidad de visitas en los arrecifes.

Los pescadores locales cuentan con sus permisos de la Capitanía de Puerto de Playa del Carmen para realizar sus actividades acuáticas, sin embargo, existe el sobrecupo de visitas en zonas arrecifales y que debido a la magnitud de visitantes están provocando daños a los recursos marinos, relató Mora Gutiérrez.

La sobrecarga de visitas turísticas genera graves riesgos para los arrecifes de coral, afectan su estructura física, su salud biológica y su capacidad de regeneración, cuando el número de visitantes supera la capacidad de carga del ecosistema, los impactos son acumulativos y a menudo los daños son irreversibles, reveló el activista, Carlos Jiménez.

De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en su página que la mayoría de los arrecifes de coral se encuentran en aguas poco profundas cerca de la costa y son vulnerables a los efectos de las actividades humanas, tanto por la explotación directa de sus recursos como por los impactos indirectos derivados de las actividades humanas en tierra y en la zona costera.

La dependencia señala que muchas de las actividades humanas que degradan los arrecifes de coral están intrínsecamente ligadas al tejido social, cultural y económico de las comunidades costeras de la región, por lo que los arrecifes de coral se enfrentan a numerosas amenazas procedentes de fuentes locales, por desarrollos costeros, el dragado, la extracción de áridos, las prácticas y artes de pesca destructivas, las anclas y varamientos de embarcaciones, y el mal uso recreativo, tocar o extraer corales.

El activista Mora Gutiérrez, hace el llamado a las autoridades de la Procuraduría Federal del Ambiente a reforzar acciones para prevenir daños irreversibles a los arrecifes de coral que son otro de los atractivos que posee este destino turístico.