Bomberos eliminan enjambre de abejas dentro de vivienda en Chetumal

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Chetumal desplegaron un operativo de control de fauna nociva este viernes en la colonia Mártires Antorchistas, logrando la exterminación de un enjambre de abejas que se había establecido en el interior de casa.

La intervención de los cuerpos de emergencia evitó posibles ataques a los residentes del área, dada la peligrosidad característica de esta especie de insectos.

Los hechos se registraron en un domicilio particular situado en la parte posterior de la citada colonia, sobre la avenida Colibrí.

Al arribar a la ubicación tras recibir el reporte de auxilio, el personal especializado realizó una inspección detallada del inmueble, localizando el enjambre oculto dentro de una cómoda.

Los insectos se encontraban instalados entre diversas prendas de ropa, lo que representaba un riesgo inmediato para los moradores al momento de realizar sus actividades cotidianas.

Tras una evaluación exhaustiva del entorno, los elementos del cuerpo de bomberos procedieron a aplicar los protocolos de seguridad y manejo de especies agresivas correspondientes para neutralizar el foco de riesgo.

El operativo se llevó a cabo con éxito y bajo estrictas medidas de protección, logrando el control total de la situación sin que se reportaran personas lesionadas o incidentes secundarios durante las maniobras de exterminio.

Las autoridades destacaron que las abejas africanas poseen un comportamiento altamente defensivo y una capacidad de respuesta masiva ante cualquier perturbación, lo que permite que una colmena inflija una gran cantidad de picaduras en lapsos de tiempo extremadamente cortos, poniendo en riesgo la integridad física de humanos y animales domésticos.

Ante este incidente, las autoridades de Protección Civil emitieron un exhorto a la población civil para que se abstengan de intentar remover, manipular o atacar enjambres o colmenas por cuenta propia, ya que la falta de equipo de protección adecuado y de conocimientos técnicos puede derivar en desenlaces fatales.

Se recordó a la ciudadanía que cualquier avistamiento debe ser reportado de manera inmediata a la línea de emergencias 911 para que personal capacitado acuda a evaluar el nivel de peligro. Finalmente, especialistas en protección civil explicaron que, durante la actual temporada de altas temperaturas, es común que estos insectos busquen refugios que ofrezcan condiciones de frescura y oscuridad para establecer sus colmenas. Lugares como el interior de muebles, llantas abandonadas, techos o cualquier estructura sombreada son propensos a ser colonizados, por lo que se recomienda mantener limpios los patios y evitar el almacenamiento de objetos que puedan servir de refugio para estos insectos.