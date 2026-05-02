Ambulantes denuncian presuntas extorsiones de fiscales municipales en Playa del Carmen

Los fiscales del gobierno municipal de Playa del Carmen siguen extorsionando a la gente, están cobrando a los ambulantes diversas cantidades y de acuerdo a las ubicaciones, pero van desde 3 a mil pesos, a otros les bajan hasta 5 mil pesos, denunció Baltazar Morales Tún.

En redes sociales también hay varias denuncias en contra de los fiscales de la Dirección de Cobranza y Fiscalización, a cargo de Julián Lara Maldonado.

Poner un puesto de tacos en la esquina dejó de ser negocio, no trae cuenta, porque los fiscales del gobierno municipal te cobran hasta por cada mesa y silla que colocas, o trabajas para el gobierno o te vas de empleado.

Es muy complicado emprender un negocio porque no hay facilidades, al contrario, el gobierno se volvió “recaudador”. Lo peor es que el titular de la Dirección de Cobranza y Fiscalización, Julián Lara Maldonado, al ser exportado de Cancún, no le interesa la economía local, sino llenar la caja chica, relató Morales Tún.

El ciudadano José Torres, denunció haber realizado dos pagos en las oficinas del gobierno municipal de Playa del Carmen: un pago en cajas donde extienden el recibo, pero otro pago que te da derecho al tarjetón no emiten ningún comprobante de pago porque se le entrega directo a una persona asignada, y son 900 pesos, aunque varían los pagos, de 2 mil a 3 mil pesos, y depende de cuántas mesas, sillas y neveras; también aplican otro cobro, y por extensión de horarios te cobran 150 por hora.

Emprender un negocio en Playa del Carmen dejó de ser negocio para salir adelante; no conviene. Por un lado, te extorsionan los fiscales del gobierno y, por el otro lado, los delincuentes que te cobran derecho de piso criminal; pagas porque pagas. Por eso no hay crecimiento económico; el gobierno no garantiza seguridad a la inversión, relató el ciudadano Renán Solís Meléndez.

El escenario no es favorable, porque los funcionarios del gobierno municipal no viven en Playa del Carmen, vienen de otros municipios de Quintana Roo, no tienen compromisos con los playenses para mejorar el emprendimiento; el adeudo de esta gente es claro: llenar la caja chica, relató Solís Meléndez.

Los fiscales extorsionan a los ambulantes independientes, pero no tocan los más de 50 vendedores (empleados) del sindicato de la Croc a cargo de su líder Martín de la Cruz Gómez; esos son “intocables”.

Qué ironía del gobierno humanista, en tiempos electorales aseguraron apoyar a la gente local, pero es todo adverso, dijo el ciudadano Mauricio Gastón López. Esperemos que los playenses despierten, porque no merecemos este tipo de servidores públicos foráneos que solo llegan a causar daños no solo a la economía, sino a la seguridad pública, concluyó.