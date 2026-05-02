Lo secuestran por confusión en Bacalar: denuncia difamación tras ser torturado y liberado

El señalamiento que vinculó a Sem Olayo Lira con un grupo criminal, retomado por el propio afectado al difundir un video en redes sociales, forma parte del contexto que rodea su secuestro, tortura y posterior liberación en Bacalar, Quintana Roo. En dicho material, Sem expone una discusión ocurrida meses antes con Alejandro Martínez García, a quien señala de haber emitido las acusaciones que, asegura, derivaron en una confusión que puso en riesgo su vida.

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En el video, grabado en el marco de un conflicto por la supuesta posesión de terrenos, se observa a Martínez García durante el altercado verbal. En ese intercambio, el individuo sostiene que Sem habría enviado a una persona para advertirle que supuestamente pertenecía a un cártel criminal. De acuerdo con el testimonio posterior de la víctima, esas afirmaciones constituyen una difamación que se extendió entre habitantes de la comunidad de Buenavista, en Bacalar, donde reside.

Según versiones difundidas en redes sociales y por el propio afectado, el señalamiento no se limitó a ese momento. Durante meses, el mismo discurso habría sido repetido ante ejidatarios de la zona, contribuyendo a consolidar una narrativa que, con el tiempo, tuvo consecuencias de alto impacto. Sem sostiene que estas versiones fueron malinterpretadas y lo colocaron en una situación de riesgo extremo.

El caso cobró relevancia tras su desaparición el 23 de abril. Conforme a su relato, un grupo armado irrumpió en su vivienda en Buenavista mientras mantenía una llamada con su pareja, Mariana Fernández. Durante la comunicación se escucharon gritos antes de que la llamada se cortara de forma abrupta. Horas después, vecinos ingresaron al domicilio y hallaron signos de violencia, como la puerta abierta, objetos desordenados y pertenencias dispersas. En el exterior quedó uno de los tenis que llevaba ese día. Testigos reportaron además que una camioneta blanca salió del lugar a alta velocidad.

Posteriormente, familiares recibieron presuntas llamadas de extorsión en las que se exigían cantidades elevadas de dinero a cambio de su liberación, lo que reforzó la hipótesis de que se encontraba privado de la libertad.

Tras tres días, Sem fue liberado. En su testimonio, difundido en redes sociales, afirmó que durante ese periodo fue torturado y sometido a interrogatorios. Indicó que sus captores lo dejaron en libertad al concluir que no tenía vínculos con ningún grupo delictivo, atribuyendo lo ocurrido a una confusión derivada de los rumores que lo señalaban.

El afectado reiteró que las acusaciones carecen de sustento y que el video que decidió hacer público tiene como objetivo evidenciar el origen de esos señalamientos. En plataformas digitales, diversos usuarios manifestaron respaldo, al considerar que la propagación de versiones no verificadas pudo influir en los hechos que derivaron en su secuestro.

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