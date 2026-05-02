Locatarios de Carmen exigen a Pablo Gutiérrez Lazarus más seguridad tras ataque en mercado

Locatarios del mercado Alonso Felipe de Andrade alzaron la voz para exigir al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus mayor presencia de la Policía Municipal ante el incremento de situaciones de riesgo, como la registrada el pasado fin de semana cuando un sujeto intentó acuchillar a un trabajador del centro de abasto.

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Según dio a conocer Jorge Simón Díaz, presidente de la Unión de Locatarios, no sería la primera vez que identifican a indigentes armados y muchas veces, al ser ahuyentados por la mala imagen que dan, estos reaccionan de forma violenta y agresiva contra cualquier persona.

De acuerdo con el testimonio del líder de los locatarios, el percance que encendió las alertas se registró alrededor de las 7:00 de la mañana del pasado domingo, cuando dos hombres iniciaron una discusión que derivó en una agresión con arma blanca, dejando a ambos lesionados. Explicó que el sujeto agresor, que no está identificado, dejó un rayón en el brazo y hasta le cortó la camisa a José del Carmen Heredia, mejor conocido como el ave negra.

Señaló que desde hace un tiempo han detectado que varias personas en situación de calle que permanecen dentro del mercado portan objetos punzocortantes e incluso, en algunos casos, presuntamente armas de fuego, lo que representa un riesgo constante para clientes y trabajadores, porque de repente están en sus negocios cuando escuchan el alboroto y es porque están peleando ya sea entre ellos, con algún otro comerciante o con clientes.

Ante este panorama, indicó que elaboraron un oficio respaldado por firmas de al menos 40 comerciantes, el cual será entregado a la administración del mercado y posteriormente a la presidencia municipal, con el objetivo de solicitar la instalación de vigilancia policiaca permanente en el lugar, es decir, ya no solo rondines, sino presencia permanente porque las cosas en esta ocasión fueron un susto, pero podría tratarse de un asunto de gravedad.

Cuestionado sobre la presencia de vigilantes del propio mercado, explicó que estos no están facultados para intervenir ante situaciones delictivas, además de que carecen de la preparación y herramientas necesarias para enfrentar a personas armadas. Por ello es que quieren la presencia permanente, porque si bien tienen presencia los Policías Municipales esto es por momento, es decir, en ocasiones los elementos solo recaban firmas para justificar su presencia sin realizar una vigilancia efectiva.

Los locatarios también señalaron que la problemática no es nueva, ya que de manera constante enfrentan la presencia de personas que alteran el orden, como quienes piden dinero de forma insistente o generan molestias en áreas de comida, afectando la experiencia de los clientes.

Finalmente, reiteró el llamado a las autoridades para restablecer un módulo policiaco dentro del mercado, como ocurría anteriormente, a fin de garantizar la seguridad y prevenir hechos que pongan en riesgo a quienes acuden diariamente a este centro de abasto.

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JGH