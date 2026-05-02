Se duerme al volante tras beber y choca auto prestado en Ciudad del Carmen

Un joven de entre 20 y 25 años de edad protagonizó un aparatoso accidente la noche de este viernes en el fraccionamiento San Miguel, luego de que, presuntamente bajo los efectos del alcohol, se quedara dormido al volante y terminara impactando el vehículo que conducía contra una camioneta de carga estacionada.

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Los hechos se registraron sobre la calle San Miguel, entre las vialidades Amanecer y Laguna Azul Norte, donde, de acuerdo con testigos, el joven circulaba a bordo de un automóvil Nissan, color plata, con placas de circulación DHT 346 B del estado de Campeche, con dirección hacia su domicilio.

Según su propia versión, momentos antes había salido de una convivencia con amigos, donde consumió bebidas alcohólicas, y el automóvil que conducía le había sido prestado por uno de ellos. Al avanzar sobre la citada calle, tras pasar un paso peatonal, el conductor habría perdido el control al quedarse dormido, lo que provocó que se impactara directamente contra la parte trasera de una camioneta de plataforma que se encontraba debidamente estacionada sobre el acotamiento derecho.

El fuerte choque generó importantes daños materiales en ambas unidades, sin embargo, no se reportaron personas lesionadas, lo que evitó que la situación pasara a mayores.

Minutos después del percance, al sitio arribó la madre del joven responsable, quien dialogó con el propietario de la camioneta afectada, logrando llegar a un acuerdo económico en el lugar mediante el pago en efectivo por los daños ocasionados.

Pese al arreglo entre particulares, elementos de la Policía Estatal y personal de Tránsito acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. El vehículo involucrado, propiedad de un tercero, fue abandonado en el lugar y posteriormente remolcado por una grúa al corralón para los trámites legales pertinentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar conducir bajo los efectos del alcohol, ya que este tipo de conductas representan un alto riesgo tanto para el conductor como para terceros, aun cuando en este caso no se hayan registrado víctimas que lamentar.

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JGH