Bajo fuerte operativo trasladan a detenidos tras enfrentamiento armado en Escárcega

Los dos sujetos asegurados tras un enfrentamiento a balazos en la carretera Villahermosa–Escárcega fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la delegación de la Fiscalía General de la República en la capital campechana, donde quedaron a disposición de autoridades federales para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

Noticia Destacada Detienen a dos en Escárcega: Huían de enfrentamiento armado y los capturan con R15 y AK-47

La pareja identificada como Martín N y Fernando N. N. fue capturada luego de una persecución en la zona de la Jeringa, en Escárcega, quienes presuntamente se enfrentaron con armas de fuego contra fuerzas de seguridad.

De acuerdo con los datos confirmados, a los detenidos se les aseguraron tres armas largas de alto poder, dos rifles tipo R-15 y un fusil AK-47, las cuales quedaron bajo resguardo como parte de la carpeta de investigación.

Tras su aseguramiento inicial en Escárcega, ambos fueron puestos bajo custodia mientras se coordinaba su traslado a la capital del estado, donde enfrentarán cargos del orden federal por la portación de armamento de uso exclusivo del Ejército.

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