Detienen a dos en Escárcega: Huían de enfrentamiento armado y los capturan con R15 y AK-47

Los dos hermanos detenidos con iniciales Fernando y Martin N. N., por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y puestos a disposición del Ministerio Público Federal en la subsede de la Fiscalía General de la República en la noche del viernes, cuando viajaban en una motocicleta y portaban tres armas de fuego de alto poder, dos R15 y una AK 47, presuntamente venían huyendo después de un enfrentamiento en un rancho llamado Nuevo Valle, en la comunidad de Nueva Esperanza, perteneciente al municipio de Escárcega, donde pusieron en peligro la vida de mujeres y niños.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron en la tarde noche del viernes, cuando presuntamente un grupo armado llegó a un rancho de la comunidad de Nueva Esperanza y empezaron a detonar sus armas de fuego, sin importarles que hubieran mujeres y niños, para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Portaban tres armas largas de alto poder.

Fue que los afectados dieron parte a las autoridades ministeriales y de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, quienes llegaron al lugar de los hechos, acordonaron el área y levantaron los casquillos percutidos. Cuando realizaban las diligencias, fueron informados que habían visto a dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta sobre la carretera federal Escárcega Villahermosa.

Decomisan dos rifles R15 y un AK-47. / Joaquín Guevara

Se realizó un operativo de búsqueda y, cerca de la cabecera municipal, fueron detectados escondidos en una vivienda abandonada, fueron detenidos y trasladados a la subsede de la Fiscalía General de la República y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para abrir una carpeta de investigación y determinar si pertenecen a algún grupo criminal que actúa en la región de Aguacatal, Candelaria y Palizada.

Los dos detenidos fueron trasladados a la ciudad capital en la madrugada del sábado para ser puestos a disposición de un juez federal, para llevar a cabo el proceso por portación de las armas de fuego y lo que resulte.

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