Presidenta Sheinbaum reivindica historia y orgullo nacional en Palenque: “México es mucha pieza”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este sábado 2 de mayo de 2026 la entrega de la Beca Gertrudis Bocanegra en Palenque, donde centró su discurso en la importancia de la educación pública, la historia nacional y el papel de las nuevas generaciones en el desarrollo del país.

Ante estudiantes, docentes y autoridades, la mandataria subrayó que cada visita a instituciones educativas refuerza su convicción sobre el papel estratégico de la formación académica en México, particularmente en espacios como el Instituto Politécnico Nacional, al que calificó como una institución clave en la historia del país.

Recorrido histórico: de la Revolución a la expropiación petrolera

En su intervención, Sheinbaum realizó un repaso por momentos fundamentales de la historia nacional, desde la Revolución Mexicana hasta la consolidación del Estado moderno.

Recordó el papel de Lázaro Cárdenas en la reforma agraria y la Expropiación petrolera de 1938, como ejemplos de decisiones orientadas a recuperar la soberanía nacional.

Asimismo, destacó figuras como Francisco I. Madero, quien impulsó el principio de “sufragio efectivo, no reelección”, y mencionó episodios como el golpe de Estado que llevó al poder a Victoriano Huerta, en un contexto de intervención extranjera.

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Reconocimiento a pueblos originarios y cultura mexicana

La presidenta también enfatizó la riqueza cultural de México, haciendo referencia a las civilizaciones originarias y su legado histórico. En este contexto, mencionó la importancia de espacios como la zona arqueológica de Palenque, como símbolo de la grandeza de los pueblos mayas.

Sheinbaum sostuvo que el país ha superado visiones históricas que minimizaban a las comunidades indígenas y reiteró que el reconocimiento de estas culturas es fundamental para la identidad nacional.

Beca Gertrudis Bocanegra y papel de las mujeres en la historia

Durante el evento, la mandataria explicó que la Beca Gertrudis Bocanegra lleva el nombre de una figura histórica vinculada a la lucha por la Independencia de México, en referencia a Gertrudis Bocanegra.

En este marco, también recordó a otras mujeres clave en ese proceso, como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, destacando su papel en la construcción del país.

Mensaje a estudiantes: “la técnica al servicio de la patria”

En la parte final de su discurso, Sheinbaum dirigió un mensaje a los jóvenes beneficiarios, a quienes llamó a asumir su formación académica con responsabilidad social.

Retomando el lema del Instituto Politécnico Nacional, la presidenta enfatizó que “la técnica al servicio de la patria” debe ser un principio rector para los estudiantes, tanto en su desarrollo profesional como en su contribución al país.

La mandataria concluyó con un llamado a mantener el orgullo de ser mexicanos, destacando que la fortaleza del país radica no solo en su economía, sino en su historia, cultura y valores.

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