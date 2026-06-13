Recale atípico en Isla Mujeres: Retiran más de 150 toneladas de sargazo de las playas

Más de 150 toneladas de sargazo fueron retiradas de las playas de Isla Mujeres luego de un recale atípico registrado en la zona costera, lo que derivó en la activación de un operativo especial encabezado por brigadas de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y personal de diversas áreas municipales.

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Desde las primeras horas de la jornada se activaron labores de limpieza y contención ante el arribo masivo del alga marina, un fenómeno que continúa representando uno de los principales desafíos ambientales para los destinos turísticos del Caribe mexicano.

La mayor atención se concentró en la zona de El Riíto, donde el recale atípico obligó a la activación de una brigada especial para reforzar las tareas de recolección y evitar una mayor acumulación del material orgánico en la franja costera.

De acuerdo con la información difundida, la respuesta inmediata permitió avanzar de manera acelerada en las tareas de recolección, retirando más de 150 toneladas del material orgánico que llegó de forma inusual a las playas de la isla.

La presencia masiva de esta macroalga suele generar afectaciones ambientales, además de modificar temporalmente las condiciones visuales de las playas y provocar acumulación de materia orgánica en descomposición, situación que exige intervenciones constantes para evitar mayores impactos.

En el caso de Isla Mujeres, las cifras acumuladas durante 2026 reflejan la dimensión del fenómeno. Según los datos reportados, el personal de Zofemat retiró cerca de 2 mil 500 toneladas de sargazo en lo que va del año, volumen que muestra la frecuencia con la que se tuvo que realizar jornadas de limpieza para mantener libres de acumulaciones las áreas costeras.

Aunque las labores de limpieza permiten reducir los efectos inmediatos del arribo de la macroalga, el comportamiento del sargazo continúa representando un desafío constante para los municipios del norte y sur de Quintana Roo, donde las brigadas mantienen operativos de vigilancia y recolección ante la posibilidad de nuevos arribos masivos durante la temporada.

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JGH