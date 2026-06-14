Quintana Roo requiere 22 mil unidades de sangre al año; apenas mil personas donan en Cancún

Al conmemorarse hoy el Día Mundial del Donante de Sangre, ciudadanos y personal médico destacaron que encontrar uno o conseguir unidades del plasma es una tarea casi imposible para muchos pacientes y sus familiares, quienes enfrentan serias dificultades para acceder a este componente indispensable.

En la ciudad se requieren aproximadamente 22 mil unidades al año; sin embargo, se estima que apenas unas mil personas realizan aportaciones voluntarias. Apenas el uno por ciento de las contribuciones es altruista, mientras que la gran mayoría proviene de parientes de quienes requieren una transfusión.

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Durante un recorrido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Supermanzana 510, no se observó a ninguna persona en espera para donar o recibir este recurso biológico. Además, en la ventanilla de atención se apreciaban varios avisos con la leyenda “Cerrado”, situación que refleja la problemática existente.

Quintana Roo ha enfrentado históricamente un déficit en materia de aportaciones sanguíneas. A pesar de los esfuerzos que realizan los Servicios Estatales de Salud (Sesa) para promover esta práctica, abierta a toda persona que cumpla con los requisitos establecidos —gozar de buena salud, ser mayor de edad, pesar más de 50 kilogramos, presentar identificación oficial, no haber consumido alcohol o tabaco durante las últimas 24 horas y no contar con tatuajes recientes— los niveles de participación altruista no han mostrado incrementos significativos. Aunque existen diversos bancos de sangre en las principales ciudades de la entidad, la respuesta ciudadana continúa siendo limitada.

Familiares de pacientes afirmaron que conseguir este recurso se vuelve una odisea. / POR ESTO!

De acuerdo con datos del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), entre el 2014 y el 2025 se registró un aumento del 8.5 por ciento en las aportaciones voluntarias a nivel nacional, resultado de campañas impulsadas por instituciones públicas de salud en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante el 2026 estas acciones continúan; no obstante, en los módulos locales visitados no se observó afluencia de personas interesadas en participar. Incluso, uno de ellos permanecía cubierto con avisos que indicaban su cierre temporal. Otro punto para la captación de sangre se localiza en el Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”.

Un sondeo realizado por POR ESTO! entre usuarios del IMSS de la Región 510 y habitantes de distintos puntos de la ciudad, reveló que muchas personas han vivido experiencias relacionadas con la necesidad de conseguir sangre, ya sea para un familiar hospitalizado o por requerimientos propios.

Los testimonios coinciden en que la búsqueda de este recurso suele convertirse en una odisea marcada por la angustia, la impotencia e incluso intentos de fraude mediante supuestas ventas de unidades sanguíneas.

“Nuestro hermano padeció cirrosis hepática, una enfermedad que avanzó muy rápido. Estábamos desesperados por conseguir sangre y desafortunadamente nosotros no podíamos aportar porque éramos personas mayores y con problemas de salud. Lo perdimos porque no logramos reunir lo necesario, y eso nos hizo comprender la tragedia que enfrentan muchas familias cuando no encuentran apoyo para sus enfermos”, relató Isabela.

Otros ciudadanos estuvieron a punto de ser víctimas de engaños relacionados con la presunta comercialización de sangre. Tal es el caso de Josué, quien a principios de año sufrió anemia y logró recuperarse gracias al apoyo de sus familiares.

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“Tuve una anemia que estuvo a punto de agravarse. Por la desesperación, mi esposa casi deposita mil 500 pesos a personas que ofrecían una unidad de sangre en grupos fraudulentos, pero detectó irregularidades y evitó caer en el engaño”, dijo.

Aunque a nivel nacional se ha registrado una mejoría gradual en el número de aportaciones altruistas, Quintana Roo aún se mantiene rezagado al ocupar el lugar 30 entre las 32 entidades federativas. Esta situación evidencia que todavía existe un amplio trabajo por realizar para fortalecer la cultura de la donación, una acción solidaria que permite salvar vidas y brindar esperanza a quienes enfrentan emergencias médicas.