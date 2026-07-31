'La Casa de los Famosos México': Aldo Rendón está arrepentido de nominar a Yanet García

Hace unos cuantos días, comenzó la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, donde las estrategias ya han comenzado a tener un papel importante, pues la primera nominación estuvo muy tensa, dejando a varias personalidades con riesgo de quedar fuera del reality.

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Una de las más votadas fue Yanet García con un total de 16 votos; sin embargo, ahora Aldo Rendón rompió el silencio sobre la nominación de su compañera, revelando que está arrepentido de darle sus votos a la conductora.

¿Aldo Rendón está arrepentido de votar por Yanet García?

Aldo Rendón decidió romper el silencio y revelar que se siente mal, después de que escuchó una conversación de Mariana Ochoa en la que le muestran su apoyo, pues Yanet García votó por Arantza Ruiz, esto para brindar su apoyo al estilista.

“Me gusta ser honesto (…) Me sentí muy mala persona porque yo nominé a Yanet, entonces dije, bueno, a lo mejor puedo ser más mala persona, pero es muy temprano para ser muy malo, entonces preferí ser honesto"

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Recordemos que Aldo Rendón, también se encuentra en la placa de nominados, junto con Yanet García, Arantza Ruiz, Mariana Ochoa, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz.

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