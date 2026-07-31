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Hombre abusa de la hija de su pareja en Mérida y recibe sentencia de 16 años en prisión

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Chuburná de Hidalgo, en Mérida, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.

Por Redacción Por Esto!

31 de jul de 2026

1 min

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El sentenciado deberá de pasar 16 años en prisión en Mérida
El sentenciado deberá de pasar 16 años en prisión en Mérida / Especial

Un hombre identificado como José Rafael G.Z. fue sentenciado a 16 años, 10 meses y 15 días de prisión tras ser encontrado penalmente responsable del delito de violación equiparada agravada en perjuicio de una menor de edad, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La resolución fue emitida al concluir el juicio oral, luego de que el Ministerio Público presentara pruebas periciales, testimoniales y documentales que acreditaron la responsabilidad del acusado.

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De acuerdo con la causa penal 276/2023, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la colonia Chuburná de Hidalgo, en Mérida, entre junio de 2022 y el 25 de julio de 2023.

Según la investigación, el ahora sentenciado mantenía una relación de pareja con la madre de la víctima, lo que le permitía tener acceso al entorno familiar.

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Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial determinó que José Rafael G.Z. deberá cubrir una multa superior a los 378 mil pesos como parte de la sentencia impuesta.

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