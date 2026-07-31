Sin luz y sin agua: Colonias en Quintana Roo afectadas por los apagones y suspensión del suministro esta semana

Durante esta última semana de julio, varias colonias de distintos municipios de Quintana Roo, registraron problemas en los servicios básicos, siendo en este caso de la luz y el agua, llegando a verse afectados hasta tres días seguidos.

Por medio de redes, habitantes reportaron apagones, los cuales duraron varios minutos o incluso horas, mientras que en el caso del servicio de agua potable, problemáticas de hasta meses o años, que hasta la fecha no han sido resueltas, llegando hasta llevarse a cabo manifestaciones.

Noticia Destacada Apagón masivo vuelve a colapsar colonias y avenidas en Cancún este 30 de julio; ¿qué fallas se reportan?

Colonias sin agua

El pasado lunes 27 de julio, vecinos de las Regiones 91, 92, 96 y 97 y fraccionamientos como Paraíso Maya de Cancún, realizaron manifestaciones frente a las oficinas de Aguakan y la delegación de CAPA en la avenida Yaxchilán.

Las protestas se debieron a la falta de agua potable, constantes fugas de esta misma, drenajes sin mantenimiento y recibos "por las nubes". En algunos casos los recibos que anteriormente eran de 300 pesos, incrementaron hasta los 2 mil pesos pese a que los afectados no usaban de forma exagerada el agua de sus hogares y no presentaban fugas que se relacionaran con dichos números.

Durante esta misma semana un total de 18 colonias de Playa del Carmen reportaron haberse quedado sin agua potable y tras algunos días, regresó en 11.

Hasta el 26 de julio, los fraccionamientos Galaxia II, Villas Plus, Villas del Sol (Cuarta etapa), Villas Dúplex, Misión del Carmen, Villamar II y la colonia Ejidal siguieron esperando soluciones.

Apagones en Cancún, Playa del Carmen y Puerto Aventuras

En el caso del servicio de electricidad, la noche de ayer la ciudad de Cancún registró apagones en tres fraccionamientos, el cual inició a las 8:30 pm y regreso poco después de las 10:00 de la noche, dejando a vecinos de Tierra Maya, Villas Otoch Paraíso y Villas del Sol a oscuras. Incluso los semáforos de las avenidas Francisco I. Madero y Lak'in dejaron de funcionar, poniendo en riesgo a conductores.

Mientras que Playa del Carmen fueron en total cinco colonias afectadas, generando molestia entre habitantes que exigieron una respuesta y amenazaron con bloqueo de calles para presionar a las autoridades.

Noticia Destacada Cinco colonias de Playa del Carmen siguen con baja presión y escasez de agua, denuncian vecinos

José María Morelos sin luz

Durante la tarde-noche en este municipio de la Zona Maya, el servicio de energía eléctrica se vio interrumpido en toda la ciudad, afectando a los comercios debido a que tuvieron que pausar sus actividades mientras se activaban las plantas de luz.

El servicio fue interrumpido por más de 25 minutos, que aunque no fueron horas como en ocasiones anteriores, generó afectaciones a los habitantes. Sin olvidar que poco más de una semana antes de este apagón, una falla fue registrada y se restableció después de las 16:00 horas.