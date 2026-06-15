Madre en José María Morelos exige al DIF estatal la devolución de su hijo de 10 años

Cansada de acudir ante las autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal sin obtener una respuesta favorable para recuperar a su hijo de 10 años, la señora María Andrea Ek Cancve responsabilizó a la institución de cualquier situación que pudiera ocurrirle, pues aseguró que la angustia y la preocupación por el menor ya están afectando su salud.

La mujer señaló que la situación se ha complicado aún más dentro de su familia, debido a que una de sus hijas comenzó a reclamarle la ausencia de su hermano y le exige que lo busque y lo lleve nuevamente a casa.

Noticia Destacada Denuncian en José María Morelos a mujer por presunta sustracción de dos menores

Explicó que en varias ocasiones ha acudido al DIF para solicitar información y la devolución del menor; sin embargo, afirmó que únicamente recibe promesas de que el proceso se resolverá “en una semana” o “en diez días”, plazos que, según dijo, nunca se cumplen.

María Andrea Ek Cancve aseguró que desconoce el estado actual de su hijo, ya que no ha podido verlo desde el día en que, de acuerdo con su versión, personal ingresó a su vivienda y se lo llevó por la fuerza.

La mujer comentó que es madre de nueve hijos y que siempre se ha encargado de criarlos, pese a las condiciones económicas adversas en las que vive. Afirmó que trabaja constantemente para procurar que a sus hijos no les falte alimento ni lo indispensable.