Imoveqroo advierte por comercialización de licencias de conducir irregulares por redes sociales

El titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek, emitió una advertencia ante la creciente presencia de presuntos gestores y coyotes que, a través de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp, comercializan licencias de conducir de manera irregular.

El funcionario fue tajante al señalar que estas operaciones, además de constituir un fraude contra la ciudadanía, representan una grave vulnerabilidad legal para quienes acceden a estos servicios, al tratarse de documentos que carecen de los elementos de seguridad institucional y, por ende, carecen de validez oficial.

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Hernández Kotasek enfatizó que la única vía legal para obtener o renovar una licencia de conducir es a través de los módulos físicos establecidos por la dependencia o mediante las unidades móviles oficiales, las cuales son debidamente anunciadas por los canales de comunicación institucionales.

En este sentido, aclaró que no existen intermediarios, gestores autorizados ni mecanismos alternos que permitan agilizar el trámite evadiendo los protocolos establecidos. El funcionario exhortó a la población a evitar estas prácticas, advirtiendo que tanto quienes comercializan documentos falsificados como quienes los adquieren pueden enfrentar consecuencias legales graves, incluyendo procesos de carácter penal por su participación en actos ilícitos.

Como parte de la estrategia para frenar esta problemática, el Imoveqroo dio a conocer que en los próximos días formalizará una denuncia ante las autoridades ministeriales contra quienes resulten responsables de estos fraudes.

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Esta acción deriva de una serie de denuncias ciudadanas recibidas por el instituto, las cuales documentan el modus operandi de individuos que prometen la entrega de licencias sin necesidad de cumplir con los requisitos básicos ni realizar las pruebas obligatorias. El director del instituto calificó esta situación como un delito flagrante y llamó a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier oferta de este tipo que encuentren en internet.

Ante el riesgo de ser víctimas de estafas o de enfrentar problemas jurídicos por portar documentos apócrifos, el organismo de movilidad reiteró el llamado a los usuarios para verificar siempre la autenticidad de los trámites. La institución ha dejado claro que la protección de la economía familiar y el ordenamiento del tránsito en el estado son prioridades que no deben verse comprometidas por la intervención de personas ajenas a la autoridad.

Para evitar caer en estas redes de corrupción, el Imoveqroo subrayó la necesidad de desconfiar de ofertas que prometan facilidades excesivas y recordó que la legalidad del documento es responsabilidad directa de cada automovilista, cuya omisión podría derivar en sanciones severas durante cualquier revisión vial.