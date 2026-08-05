Hombre roba una motocicleta en Tizimín, lo persiguen y termina tras las rejas

Un hombre identificado como Jesús Rodrigo C.P. fue vinculado a proceso por el delito de robo de vehículo automotor, luego de que presuntamente sustrajo una motocicleta de un predio en el municipio de Tizimín y fuera detenido minutos después tras ser perseguido por el propietario de la unidad.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos ocurrieron el pasado 23 de julio, cuando el imputado habría ingresado a un predio ubicado en la colonia Santa María, en Tizimín, donde presuntamente se apoderó de una motocicleta Italika FT150.

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Tras cometer el robo, el sujeto intentó escapar a bordo del vehículo; sin embargo, el dueño de la motocicleta se dio cuenta de lo sucedido y comenzó a perseguirlo, lo que permitió que elementos policiacos lograran detenerlo poco después.

Durante la audiencia correspondiente a la causa penal 61/2026, celebrada ante el Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito con sede en Valladolid, la autoridad judicial consideró suficientes los datos y elementos de prueba presentados por la Fiscalía para dictar el auto de vinculación a proceso.

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Asimismo, el juez fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria y determinó que Jesús Rodrigo C.P. permanezca bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante todo el tiempo que dure el proceso penal.