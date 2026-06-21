Marybel Villegas ambiciona la gubernatura entre cuestionamientos por cambios de partido, presuntos fraudes y adeudos

Freyda Marybel Villegas Canché se ha convertido en una de las aspirantes más controvertidas a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a la gubernatura de Quintana Roo en 2027.

Su carrera política se caracteriza por rápidos cambios de partido que le han valido el apodo de “Lay Arcoíris” por haber militado en los cuatro partidos políticos principales de México a pesar de las diferencias ideológicas que existen entre ellos. De 2005 a 2008 estuvo en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de ideología de izquierda, de 2008 a 2013 en el Partido Acción Nacional (PAN) de ideología de derecha, de 2013 a 2017 en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de ideología de centro y desde 2017 en el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de ideología de izquierda.

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Debido a estos cambios constantes de partido ha sido considerada como una persona que carece de una ideología política y se mueve por intereses personales. Su candidatura al senado por parte de Morena en 2018 fue cuestionada por los simpatizantes del partido por su falta de compromiso político y sus constantes saltos entre fuerzas políticas tan distintas.

En 1999 fue auxiliar del Ministerio público, de 2002 a 2004 fue delegada de la subprocuraduría de la defensa del menor y la familia en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y en 2004 fue directora general del DIF en el mismo municipio, donde fue muy cuestionado su actuar.

Inició su trayectoria en 2006 como diputada local por el PRD en el distrito XXI de Cancún. Posteriormente militó en el PAN, donde aspiró a diputada federal.

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En marzo de 2013 anunció su renuncia al PAN tras perder la candidatura de ese partido a la alcaldía de Cancún y anunció su afiliación al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para aspirar al mismo cargo.[

En 2013 llegó al Congreso del Estado como diputada local por el PRI en el distrito XV. En 2018 fue electa diputada federal plurinominal por el PVEM, pero se incorporó casi de inmediato a Morena, partido por el que ha sido senadora y actualmente diputada federal.

Uno de los señalamientos más graves y recurrentes contra Villegas Canché se relaciona con su voto, como diputada local del PRI, a favor de la ampliación de la concesión de Aguakan hasta el año 2053. Hoy, como diputada federal por Morena, promete luchar para revertir esa misma concesión y sacar a la empresa del estado, lo que ha sido calificado por críticos como una contradicción flagrante y un ejemplo de discurso oportunista.

También han surgido fuertes acusaciones de presunto fraude, desvío de recursos e impago a personal en proyectos y campañas anteriores. En redes sociales y medios locales circulan denuncias sobre supuestos adeudos a colaboradores y “acarreados” en eventos y marchas. Recientemente en Cancún, asistentes a un mitin denunciaron que muchas personas fueron movilizadas con promesas de pagarles mil pesos que no les cumplió, dejando un saldo de inconformidad entre quienes participaron.

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Además, se le han señalado presuntas irregularidades en temas de tierras y posibles conflictos de interés en operaciones inmobiliarias. Militantes y opositores han cuestionado su gestión en diversos cargos por falta de transparencia y presuntos favoritismos.

A pesar de estos cuestionamientos, Villegas Canché mantiene una importante presencia mediática y una base de apoyo en ciertos sectores de Morena, donde resalta su discurso en defensa de causas populares como el combate a Aguakan. Sin embargo, sus críticos advierten que su historial de cambios partidistas y los señalamientos acumulados representan un riesgo para la imagen del movimiento en Quintana Roo.

Desde Cancún hasta el sur del estado, la posible candidatura de Marybel Villegas Canché genera opiniones divididas. Sectores de la ciudadanía desconfían en que sus promesas se traducirían en soluciones reales a problemas estructurales como inseguridad, rezagos en salud, infraestructura y atención a las necesidades de los municipios más marginados, o si los cuestionamientos sobre congruencia y transparencia terminarán pesando en la valoración final del partido.

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Su figura ilustra las complejidades del relevo generacional y la consolidación de cuadros en Morena, pero también los desafíos de rendición de cuentas y credibilidad que enfrenta el movimiento en un estado con alta visibilidad nacional.

Para los analistas políticos, su jugada de entrar entre los posibles contendientes para la gubernatura sólo es con el fin acceder a la presidencia municipal de Benito Juárez, cargo al que lleva aspirando desde que fue electa diputada por primera vez en el 2006.