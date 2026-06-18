Rafael Marín busca la gubernatura de Quintana Roo en medio de cuestionamientos y polémicas

Rafael Fernando Marín Mollinedo, economista con extensa trayectoria en la administración pública federal, se posiciona como uno de los aspirantes más fuertes de Morena para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a la gubernatura de Quintana Roo en 2027.

Su carrera incluye puestos clave en la Secretaría de Hacienda, Petróleos Mexicanos, la Dirección General de Servicios Urbanos del entonces Distrito Federal, la titularidad del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la representación ante la OMC y dos periodos al frente de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM). Cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, su perfil técnico y experiencia en proyectos estratégicos lo consolidan como un operador con conexiones nacionales.

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En el medio político local se señala insistentemente que Marín Mollinedo cuenta con el impulso directo del exmandatario federal y de su hijo Andy López Beltrán, quien ha sido señalado en múltiples ocasiones por temas de conflicto de interés y cuestionamientos públicos. Esta presunta línea de apoyo generaría tensiones internas, al parecer contrario a los deseos de Palacio Nacional de mantener un proceso más equilibrado y sin fuertes intervenciones externas.

Sin embargo, su aspiración local está marcada por señalamientos de manera persistente. Durante su gestión en Aduanas, la dependencia enfrentó críticas fuertes por el presunto incremento del “huachicol fiscal” y debilidades en el control de mercancías. Su salida ocurrió en medio de cuestionamientos sobre posibles actos anticipados de campaña en Quintana Roo.

Fue enviado a Yucatán como delegado de Bienestar, ocupando el cargo solo por algunos meses, aunque era raro verlo en el estado vecino, pues la mayor parte del tiempo se la pasó de gira en la entidad quintanarroense, donde se le señaló de utilizar recursos de la dependencia que representaba para pagar los eventos que “le organizaban” sus amigos.

El tabasqueño es una de las cartas más fuertes para coordinar el movimiento estatal / Especial

En el ámbito local, Marín Mollinedo ha integrado a su equipo y mantenido reuniones públicas con personajes polémicos del panorama estatal. Destaca el caso de Lorenzo Bernabé Miranda, exdirector de Desarrollo Urbano de Tulum, quien fue detenido recientemente por presunta violencia física contra su pareja sentimental, con videos del incidente que circularon ampliamente en redes sociales.

También ha aparecido en fotografías y eventos junto a Ricardo Velasco y Julián Ricalde, operadores señalados en plataformas digitales y medios locales por su pasado en administraciones anteriores y presuntos vínculos con prácticas clientelares.

Estas alianzas han sido expuestas en la red, donde usuarios y militantes fundadores advierten riesgos de repetición de viejas prácticas políticas en el estado.

Además, circulan cuestionamientos sobre su patrimonio, con reportes locales que contrastan propiedades de alto valor en Cancún —incluyendo departamentos en zonas exclusivas— con su declaración patrimonial oficial. Estos señalamientos alimentan dudas sobre transparencia y austeridad.

En Cancún, donde concentra sus actividades, el político genera opiniones divididas / Especial

En el proceso interno, Marín Mollinedo ha denunciado una “guerra sucia” con múltiples quejas ante el IEQROO por presunta campaña anticipada, eventos masivos y propaganda irregular.

Su equipo, a su vez, acusa favoritismos y manejo disparejo de denuncias contra otros aspirantes. En varios eventos organizados para promover su imagen, el acarreo es evidente: cuando no hay movilización previa de personas, las sillas se ven completamente vacías, mostrando que su aceptación real podría no ser tan amplia como se intenta proyectar.

Desde Cancún, donde concentra gran parte de su actividad, la aspiración genera expectativas divididas. La ciudad enfrenta desafíos diarios como inseguridad, baches en calles principales, saturación de servicios públicos y falta de atención en colonias populares. La ciudadanía observa con atención si su experiencia federal se traducirá en soluciones reales a estos problemas o si los cuestionamientos sobre sus alianzas locales y su trayectoria pesarán en la valoración final del partido.

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El proceso interno de Morena, que combina encuestas y “valoración política”, coloca al aspirante como un perfil con estructura nacional pero también como uno de los más expuestos a escrutinio por las controversias que lo rodean. Su red de aliados en Quintana Roo, que incluye figuras con historial polémico, y el supuesto respaldo de personajes cercanos al expresidente, añaden un elemento de riesgo en un estado marcado por fuertes disputas internas y demandas ciudadanas pendientes.

La población en la zona norte y región sur del estado sigue con atención cómo estos elementos influirán en el desenlace de un proceso que definirá el rumbo político de Quintana Roo hacia 2027. En un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia y resultados concretos, la figura de Marín Mollinedo representa tanto las fortalezas de un operador experimentado como las sombras que persisten en torno a congruencia, alianzas y aceptación real en el territorio.