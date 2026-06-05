“Que no se desarrolle el gran turismo, sino el ecoturismo": Sheinbaum anuncia decreto para proteger Mahahual

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este 5 de junio un enlace desde la isla Holbox durante su conferencia de prensa desde Veracruz.

Durante la transmisión fueron anunciadas acciones para fortalecer la protección ambiental, como también la promoción un modelo de desarrollo sustentable en el estado.

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La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informó que el Gobierno de México impulsará, junto con las comunidades de la Costa Maya, con el fin de proteger una zona de Mahahual en donde se proyectaba el desarrollo del megraproyecto Perfect Day de la empresa Royal Caribbean.

Bárcena informó que se cuenta con la intención de otorgar una categoría de protección que permita únicamente actividades de ecoturismo, evitando proyector de turismo masivo y garantizando la participación de comunidades locales para la toma de decisiones.

Como parte de los anuncios, se presentó la iniciativa "México Circular" y "Holbox Circular", la cual busca pasar de una economía lineal a una circular por medio de la reducción progresiva de plásticos de un solo uso, el reciclaje y el aprovechamiento de residuos en destinos turísticos.

La gobernadora Mara Lezama, informó la existencia de una inversión estatal de 197.5 millones de pesos para obras de infraestructura en Mahahual, que contempla la mejoría de vialidades, rehabilitación de la Plaza del Faro, recuperación del malecón y acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la isla.

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La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el objetivo es que el desarrollo de la zona se realice de manera sustentable y en coordinación con la población.

“Trabajaremos con la comunidad del sur de Quintana Roo para un decreto especial en esta zona, para que no se desarrolle el gran turismo, sino el ecoturismo junto con las comunidades”, expresó.