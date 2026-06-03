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Quintana Roo / Riviera Maya

Mujer denuncia presunto hostigamiento laboral y amenazas de gerente de hotel en Holbox

La afectada denunció haber sido víctima de hostigamiento laboral y afirmó que recibió amenazas por parte de un gerente, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Por Gustavo Escalante

3 de jun de 2026

1 min

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Mujer denuncia presunto hostigamiento laboral y amenazas de gerente de hotel en Isla Holbox
Mujer denuncia presunto hostigamiento laboral y amenazas de gerente de hotel en Isla Holbox / Especial

Una trabajadora en el ramo hotelero en Isla Holbox la despidieron de su trabajo por exigir sus derechos laborales, sufrió hostigamiento laboral al reportar que estaba embarazada.

Sin embargo, el gerente de la empresa la amenazó con desaparecerla del mapa por hablar con la verdad, esto según el testimonio de la afectada Cristhian Galván González.

La mujer dio a conocer que interpuso su denuncia ante la Fiscalía General de Quintana Roo, por el delito de amenazas, registrado en la carpeta CI/HOLBOX/047/08/2025.

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