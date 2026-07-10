Migrantes de José María Morelos envían hasta 75% menos remesas por falta de empleo en Estados Unidos

Debido a la dificultad para conseguir empleo en Estados Unidos desde que Donald Trump comenzó a endurecer las políticas contra los migrantes, en la actualidad las familias de trabajadores mexicanos reciben únicamente entre 2 mil y 3 mil pesos por quincena, informaron María Andrea Chi May y Sandra Patricia Cherres, habitantes de José María Morelos y esposas de migrantes. Indicaron que, cuando sus cónyuges recién habían llegado a ese país, les enviaban entre 8 mil y 10 mil pesos cada 15 días.

Explicaron que la situación para los mexicanos que laboran en Estados Unidos, como sus esposos, se ha complicado porque ya no consiguen ocupaciones estables como ocurría anteriormente.

María Andrea Chi May relató, en lengua maya, que su esposo emigró a Estados Unidos en el 2018 y que, cuando comenzó a laborar, le enviaba entre 9 mil y 10 mil pesos por quincena. Comentó que con el dinero que recibió en ese entonces logró construir su vivienda, además de adquirir muebles y aparatos electrónicos que necesitaba.

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Agregó que varias personas que emigraron hace siete años ya regresaron a México, debido a que ahora resulta mucho más difícil desplazarse para trabajar por las políticas migratorias impulsadas por Trump. Explicó que, por esa razón, actualmente su esposo apenas puede enviarle entre 2 mil y 2 mil 500 pesos quincenales.

Sandra Patricia Cherres señaló que su esposo se encuentra en Estados Unidos desde el 2023 y que, al principio de su estancia, le enviaba una buena cantidad de dinero.

Precisó que antes recibía alrededor de 8 mil pesos cada quincena; sin embargo, actualmente apenas le deposita 2 mil 200 pesos, debido a que no cuenta con un empleo permanente. Añadió que su esposo analiza regresar a finales de este año si no logra encontrar una mejor oportunidad laboral.

Juan Ek, quien labora en Canadá, manda dinero a sus padres entre mayo y septiembre, que es cuando hay más trabajo / Especial

Un trabajador de Telégrafos de esta ciudad, quien solicitó permanecer en el anonimato por no estar autorizado para proporcionar información, explicó que, por lo general, los migrantes que laboran en Estados Unidos y Canadá envían sus remesas mediante ese servicio de telecomunicaciones.

Añadió que en esas oficinas también se tramita la Tarjeta Financiera para el Bienestar (Finabien) para las personas que reciben recursos enviados por familiares que radican en Estados Unidos.

Indicó que los usuarios con tarjeta Finabien no pagan ninguna comisión por el dinero que reciben desde Estados Unidos o Canadá. En cambio, cuando el envío se realiza mediante giros internacionales, se cobra una cuota de 14 pesos por cada retiro.

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Juan Omar Ek, migrante que trabaja en Canadá y fue contactado vía telefónica por esta corresponsalía, comentó que envía apoyo económico a sus padres de manera temporal, entre mayo y septiembre, debido a que durante ese periodo existe una mayor oferta de trabajo.

Explicó que posteriormente ahorra para la temporada de invierno, comprendida de enero a abril. Añadió que con lo que logra reunir entre octubre y diciembre cubre la renta de su departamento y compra su despensa.

Señaló que durante la temporada con mayor actividad laboral envía entre 4 mil y 5 mil pesos quincenales a sus padres mediante transferencia bancaria. Agregó que en Canadá le cobran una comisión de 10 dólares por cada envío, monto que reciben las empresas intermediarias encargadas del servicio de remesas, como Intermex o Remitly.