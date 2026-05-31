Campeche ocupa el segundo lugar nacional con menos migrantes en Estados Unidos

De acuerdo con los datos de los circuitos migratorios de México a Estados Unidos del Anuario de Migración y Remesas, las matrículas consulares de la población mexicana que ha emigrado hacia el extranjero ascienden a más de medio millón de personas, una cifra de la cual la Península de Yucatán es la región de origen con menor aportación.

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A nivel nacional, Campeche es el segundo estado con menor cantidad de población migrante residente en Estados Unidos, concentrando solo el 0.2 por ciento del total registrado. Esto equivale a mil 109 personas distribuidas en el vecino país del norte. El estado con la menor cifra es Quintana Roo, con apenas 506 residentes (0.1 por ciento), mientras que Yucatán lidera la región peninsular con mil 675 ciudadanos (0.3 por ciento).

El total de campechanos registrados en los consulados de Estados Unidos se divide en 327 mujeres y 782 hombres. En cuanto a sus municipios de origen, Carmen destaca en el primer puesto con el 32.6 por ciento del total, seguido por Champotón con el 21.2 por ciento, Campeche con el 21.1 por ciento, Escárcega con el 13.0 por ciento y Hopelchén con el 4.2 por ciento.

Por otra parte, los estados de la Unión Americana que registran la mayor cantidad de personas originarias de Campeche son Texas (21.8 por ciento), California (19.3 por ciento), Florida (10.2 por ciento), Nebraska (5.5 por ciento) y Carolina del Norte (3.1 por ciento).

Inmigración irregular en el Estado

En lo que respecta al panorama de la inmigración que recibe la entidad, los datos indican que Campeche ocupó el puesto número 15 a nivel nacional con mayor cantidad de personas en situación migratoria irregular, sumando un total de tres mil 108 inmigrantes, quienes en su mayoría eran originarios de Estados Unidos.

En la comparativa peninsular de ese mismo periodo, Quintana Roo se posicionó en el lugar 14 con tres mil 893 personas en situación irregular, mientras que Yucatán se ubicó en el lugar 21 con solo mil 350 ciudadanos extranjeros en dicha condición.

Finalmente, con base en las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), el perfil general de movilidad en Campeche registró alrededor de 54 mil 807 personas emigrantes y 40 mil 698 inmigrantes (tanto nacionales como internacionales), lo que representa un movimiento global de 95 mil 505 civiles en la entidad.