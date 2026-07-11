Claudia Sheinbaum encabezará en Durango el arranque de Vivienda para el Bienestar: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará este sábado 11 de julio una gira de trabajo por el estado de Durango, donde encabezará el evento Vivienda para el Bienestar en el municipio de Gómez Palacio, uno de los programas prioritarios de su administración para garantizar el derecho a una vivienda digna.

La visita de la mandataria federal forma parte de la estrategia nacional enfocada en atender el rezago habitacional y ampliar las oportunidades de acceso a una casa propia para las familias de menores ingresos, particularmente en regiones con alta demanda de vivienda y crecimiento urbano.

Vivienda, una de las prioridades del Gobierno federal

El programa Vivienda para el Bienestar busca impulsar la construcción de nuevas casas, el mejoramiento de viviendas existentes y la generación de esquemas de financiamiento accesibles para la población que históricamente ha enfrentado dificultades para adquirir un patrimonio.

La presencia de la presidenta en Gómez Palacio también representa un respaldo a los proyectos de desarrollo urbano que se impulsan en Durango, entidad que en los últimos años ha buscado fortalecer su infraestructura y atraer nuevas inversiones.

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Durante el evento se prevé la participación de autoridades federales, estatales y municipales, así como de representantes de instituciones vinculadas al sector de la vivienda y el desarrollo social.

Durango, parte de la estrategia nacional de desarrollo

La gira de Claudia Sheinbaum por Durango se enmarca en una serie de recorridos por distintas entidades del país para supervisar programas sociales y anunciar nuevas acciones en materia de bienestar.

El Gobierno de México ha señalado que la política de vivienda es una de las herramientas más importantes para reducir las desigualdades, generar empleo y fortalecer el desarrollo regional.

La visita de la mandataria a Gómez Palacio genera expectativa entre la población de La Laguna, una de las regiones con mayor dinamismo económico del norte del país y donde se prevé que el programa Vivienda para el Bienestar tenga un impacto significativo en miles de familias que buscan acceder a un hogar propio.

Vivienda para el Bienestar, apuesta por el patrimonio familiar

Con este evento, el Gobierno federal reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a la vivienda, considerada un derecho fundamental y un factor clave para mejorar las condiciones de vida de la población mexicana.

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