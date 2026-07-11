Amigos de parranda le dan brutal golpiza a un hombre y lo abandonan en calles de Campeche

Un hombre terminó con una descompensación por congestión alcohólica y diversas lesiones luego de presuntamente ser golpeado por sus propios compañeros de parranda en la colonia 20 de Noviembre.

Noticia Destacada Clima hoy 11 de julio en Campeche: Onda Tropical 18 mantendrá lluvias fuertes y ambiente muy caluroso

Los hechos ocurrieron sobre la calle Josefa Ortiz, entre Miguel Hidalgo, donde vecinos escucharon una riña y solicitaron el apoyo de la Policía. Al arribar, los agentes confirmaron que la víctima presentaba golpes, mientras que los presuntos agresores ya habían escapado del lugar.

Paramédicos le brindaron los primeros auxilios y le aplicaron una solución intravenosa para estabilizarlo debido a la congestión alcohólica.

JGH