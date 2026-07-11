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Campeche / Sucesos

Amigos de parranda le dan brutal golpiza a un hombre y lo abandonan en calles de Campeche

Un hombre resultó lesionado tras ser presuntamente golpeado por sus compañeros de parranda en la colonia 20 de Noviembre. Paramédicos lo estabilizaron por congestión alcohólica.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

11 de jul de 2026

1 min

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Un hombre sufrió una severa descompensación y múltiples heridas tras ser agredido físicamente en una reunión.
Un hombre sufrió una severa descompensación y múltiples heridas tras ser agredido físicamente en una reunión. / Dismar Herrera

Un hombre terminó con una descompensación por congestión alcohólica y diversas lesiones luego de presuntamente ser golpeado por sus propios compañeros de parranda en la colonia 20 de Noviembre.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Josefa Ortiz, entre Miguel Hidalgo, donde vecinos escucharon una riña y solicitaron el apoyo de la Policía. Al arribar, los agentes confirmaron que la víctima presentaba golpes, mientras que los presuntos agresores ya habían escapado del lugar.

Paramédicos le brindaron los primeros auxilios y le aplicaron una solución intravenosa para estabilizarlo debido a la congestión alcohólica.

JGH

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