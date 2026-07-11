Conor McGregor vs. Max Holloway 2: canal, horario y cartelera completa del UFC 329

Después de cinco años alejado de la competencia, Conor McGregor volverá a subir al octágono este sábado para protagonizar el combate estelar del UFC 329, donde enfrentará a Max Holloway en un esperado duelo de peso wélter que se celebrará en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El peleador irlandés disputará su primera pelea desde 2021, cuando cayó en dos ocasiones frente a Dustin Poirier. Ahora buscará relanzar su carrera en una división superior ante un rival que atraviesa un gran momento y que no conoce la derrota desde 2023.

Por su parte, Max Holloway intentará cobrarse revancha de la derrota que sufrió ante Conor McGregor hace 13 años, cuando ambos se enfrentaron en una función de UFC Fight Night. El estadounidense llega con confianza y buscará impedir el regreso triunfal del excampeón irlandés.

La función también contará con un atractivo combate coestelar entre Benoît Saint Denis y Paddy Pimblett en peso ligero, una pelea que podría tener un impacto importante en el futuro de la división.

Horario del UFC 329

La actividad comenzará este sábado 11 de julio con las primeras peleas preliminares, mientras que la cartelera principal arrancará en la madrugada del domingo. Se espera que Conor McGregor y Max Holloway hagan su ingreso al octágono alrededor de las 10:30 horas.

¿Dónde ver el UFC 329 en vivo?

La transmisión del UFC 329 estará disponible a través de Paramount+, plataforma que posee los derechos del evento. Además, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto, resultados y las mejores acciones mediante la cobertura digital de distintos medios especializados.

Cartelera estelar del UFC 329

Conor McGregor vs Max Holloway – Peso wélter.

vs – Peso wélter. Benoît Saint Denis vs Paddy Pimblett – Peso ligero.

vs – Peso ligero. Cory Sandhagen vs Mario Bautista – Peso gallo.

vs – Peso gallo. Brandon Royval vs Lone'er Kavanagh – Peso mosca.

vs – Peso mosca. King Green vs Terrance McKinney – Peso ligero.

Con el regreso de Conor McGregor y una cartelera repleta de combates de alto nivel, el UFC 329 promete convertirse en una de las funciones más esperadas del año para los aficionados a las artes marciales mixtas.