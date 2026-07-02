Polémica en el Congreso de Campeche: Morena frena exhorto para que CFE atienda apagones en Atasta

Con el voto en contra de diputados de Morena y partidos aliados, el Congreso del Estado envió a la congeladora un exhorto dirigido a la Comisión Federal de Electricidad y al Gobierno del Estado para atender los constantes problemas en el suministro de energía eléctrica en la Península de Atasta, mientras que en la misma sesión sí aprobó otro exhorto a autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer la vigilancia, protección, conservación y restauración de los manglares en los municipios de Carmen, Calkiní, Palizada y Champotón.

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Durante la vigésima sesión ordinaria se dio lectura a la propuesta presentada por la bancada de Movimiento Ciudadano que buscaba exhortar a la CFE y al Poder Ejecutivo estatal a garantizar un servicio continuo, eficiente y de calidad en la Península de Atasta, así como informar sobre el estado que guarda el proyecto de construcción de la subestación eléctrica y adoptar medidas para atender a la población afectada por los constantes apagones.

No obstante, legisladores morenistas y aliados a la 4T votaron en contra, por lo que no alcanzó el respaldo del Pleno y quedó sin aprobar.

Previamente, las y los diputados avalaron el exhorto promovido por la diputada de Morena, Dalila Mata Pérez, para que autoridades de los tres niveles de gobierno fortalezcan las acciones de protección de los ecosistemas de manglar en cuatro municipios del Estado.

La propuesta llama a coordinar esfuerzos entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía del Estado y los ayuntamientos involucrados para preservar estos ecosistemas estratégicos.

El dictamen destaca que Campeche posee alrededor de 200 mil hectáreas de manglar, la segunda mayor superficie del país, por lo que su conservación resulta indispensable para proteger la biodiversidad, fortalecer la pesca, mitigar los efectos del cambio climático y reducir riesgos ante fenómenos hidrometeorológicos.

Finalmente, el Pleno aprobó el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género para reformar diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, la cual cambiará su denominación a Ley para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado, además de armonizar su contenido con las recientes reformas federales.

Las modificaciones incorporan el principio de igualdad sustantiva, fortalecen los mecanismos para prevenir y combatir la discriminación, amplían la protección de los derechos de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad, y actualizan el marco jurídico estatal conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos e igualdad de género.

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JGH