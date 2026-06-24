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Conecta Quintana Roo: Estas son las fechas de entrega de tarjetas SIM en Cancún

Este miércoles 24 y martes 30 los beneficiarios podrán acudir a los puntos oficiales para recibir las tarjetas.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

24 de jun de 2026

1 min

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Se deberá acudir con el teléfono en donde se instalará la tarjeta SIM
Se deberá acudir con el teléfono en donde se instalará la tarjeta SIM / Especial

El programa Conecta Quintana Roo realizarálas entregas de las tarjetas SIM a cada uno de los beneficiarios.

En dos fechas de este mes de junio, aquellos registrados podrán acudir a las dos ubicaciones correspondientes con documentación obligatoria.

Cada uno de los servicios serán completamente gratuitos

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Fechas

  • Miércoles 24 de junio: Parque del Crucero, Av. José López Portillo s/n esquina con Av. Tulum.
  • Martes 30: Cancha Dep. del Parque de Paseos del Mar Av. Tules y Calle Mar de Noruega con Call Mar Caspio

Horarios

Las entregas se estarán realizando a partir de las 11:00 hors hasta las 16:00 horas.

Requisitos

  • Teléfono físico en donde se instalará la tarjeta SIM
  • Original y copia de identificación oficial vigente con fotografía del Estado de Quintana Roo
  • CURP actualizado, imprimir tres días antes de la fecha de entrega
  • Copia de comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses
  • Hoja del Comprobante de Persona Titular Beneficiaria del Programa

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