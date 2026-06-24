Conecta Quintana Roo: Estas son las fechas de entrega de tarjetas SIM en Cancún

El programa Conecta Quintana Roo realizarálas entregas de las tarjetas SIM a cada uno de los beneficiarios.
En dos fechas de este mes de junio, aquellos registrados podrán acudir a las dos ubicaciones correspondientes con documentación obligatoria.
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Fechas
- Miércoles 24 de junio: Parque del Crucero, Av. José López Portillo s/n esquina con Av. Tulum.
- Martes 30: Cancha Dep. del Parque de Paseos del Mar Av. Tules y Calle Mar de Noruega con Call Mar Caspio
Horarios
Las entregas se estarán realizando a partir de las 11:00 hors hasta las 16:00 horas.
Requisitos
- Teléfono físico en donde se instalará la tarjeta SIM
- Original y copia de identificación oficial vigente con fotografía del Estado de Quintana Roo
- CURP actualizado, imprimir tres días antes de la fecha de entrega
- Copia de comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses
- Hoja del Comprobante de Persona Titular Beneficiaria del Programa