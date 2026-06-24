Conecta Quintana Roo: Estas son las fechas de entrega de tarjetas SIM en Cancún

El programa Conecta Quintana Roo realizarálas entregas de las tarjetas SIM a cada uno de los beneficiarios.

En dos fechas de este mes de junio, aquellos registrados podrán acudir a las dos ubicaciones correspondientes con documentación obligatoria.

Noticia Destacada Caravana del Bienestar en Cancún: Esta es la única fecha y los servicios gratuitos

Fechas

Miércoles 24 de junio: Parque del Crucero, Av. José López Portillo s/n esquina con Av. Tulum.

Martes 30: Cancha Dep. del Parque de Paseos del Mar Av. Tules y Calle Mar de Noruega con Call Mar Caspio

Horarios

Las entregas se estarán realizando a partir de las 11:00 hors hasta las 16:00 horas.

Requisitos