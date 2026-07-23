Bomberos de José María Morelos simulan incendio en edificio de gran altura para fortalecer protocolos

Aunque el municipio no cuenta con edificios de gran altura, elementos del Cuerpo de Bomberos de José María Morelos realizaron la mañana de este jueves un ejercicio de simulación para fortalecer los protocolos de atención a incendios en inmuebles verticales y mejorar su capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias.

El entrenamiento se llevó a cabo en el cerro ubicado en la zona centro de la cabecera municipal, el cual fue utilizado como escenario para recrear las condiciones físicas que implicaría ascender a un edificio de varios niveles durante una emergencia.

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Los bomberos realizaron el ascenso por los escalones del cerro portando su equipo completo de protección personal, con el objetivo de poner a prueba su resistencia física, coordinación y tiempos de respuesta, factores fundamentales durante las labores de rescate y combate de incendios.

El director del Cuerpo de Bomberos, Germán Pineda Castillo, explicó que este tipo de prácticas forman parte de la capacitación permanente de la corporación y permiten preparar a los elementos para atender situaciones que, aunque actualmente no son comunes en el municipio, podrían presentarse en un futuro.

Señaló que durante el ejercicio los participantes simularon el procedimiento que seguirían para combatir un incendio en un edificio de gran altura, poniendo especial énfasis en la movilidad con el equipo de protección, el esfuerzo físico y la coordinación entre los integrantes de la brigada.

El funcionario destacó que el propósito principal de estas actividades es fortalecer la condición física y la capacidad operativa de los bomberos, ya que en una emergencia real cada minuto resulta fundamental para proteger la vida de las personas.

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Durante el recorrido también llamó la atención el estado de abandono que presenta el cerro, donde se ubica una torre de telecomunicaciones. De acuerdo con Pineda Castillo, el predio carece de mantenimiento, situación que afecta la imagen del lugar y representa un área que requiere mayor atención.

Con este tipo de simulacros, el Cuerpo de Bomberos busca mantener a su personal preparado para responder a distintos escenarios de riesgo, independientemente de que actualmente el municipio no cuente con edificaciones de gran altura.