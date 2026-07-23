Trabajadores del Ayuntamiento de Campeche exigen renovar su comité sindical tras más de cuatro años

Más de 200 trabajadores del Ayuntamiento de Campeche permanecen sin una representación sindical formal desde hace más de cuatro años, mientras la dirigencia estatal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche, SUTPMIDEC, encabezada por José del Carmen Urueta Moha, mantiene suspendida la convocatoria para renovar el Comité Ejecutivo Seccional.

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Los trabajadores acusan de falta de voluntad para abrir un proceso democrático que permita elegir a sus nuevos representantes. Un total de 170 de los 214 empleados sindicalizados firmaron una solicitud para exigir la publicación de la convocatoria y poner fin al vacío que, aseguran, mantiene debilitada su defensa laboral.

La Sección Sindical del Ayuntamiento quedó sin dirigente desde abril de 2022, luego de la salida de Manuel Bonilla Carrillo, quien dejó el cargo de secretario general. Desde entonces, los trabajadores sostienen que han quedado prácticamente sin representación ante los conflictos y negociaciones que involucran sus derechos.

Los empleados señalan que el retraso en la renovación no solo representa una omisión administrativa, sino una afectación directa para la vida sindical, al impedir que la base pueda decidir quién debe encabezar la defensa de sus intereses. Aseguran que la falta de elecciones mantiene congelada la participación de los trabajadores y prolonga una situación que consideran insostenible.

La solicitud fue entregada al comité estatal del SUTPMIDEC por Miguel Ángel García Aguilar, quien ha acompañado a los trabajadores en diversas gestiones laborales. Los sindicalizados esperan que la dirigencia estatal atienda la petición y establezca una fecha para la elección del nuevo comité.

La molestia también emana del tema de las cuotas sindicales, debido a que los trabajadores señalan que surgieron diferencias sobre el manejo de esos recursos tras quedar vacante la dirigencia seccional. La situación generó reclamos legales y, según los inconformes, mantiene sin claridad el destino de esas aportaciones.

JGH