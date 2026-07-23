Suspenden a jefe policial en Ciudad del Carmen tras ser captado en video recibiendo presunta “mordida"

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, confirmó que inició una carpeta de investigación interna luego de que en redes sociales comenzó a circular un video en el que presuntamente un mando de la Policía Estatal Preventiva, PEP, recibe dinero de un operador de tráiler durante una revisión en Ciudad del Carmen.

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El video grabado sobre la avenida Isla de Tris, muestra a una unidad policial detenida a un costado de la vialidad mientras un conductor se acerca a la patrulla, en las imágenes se observa cuando el operador extrae varios billetes de su cartera y los coloca en el interior del vehículo oficial. Segundos después, un elemento uniformado se aproxima y presuntamente recoge el dinero antes de retirarse del lugar.

De acuerdo con información que comenzó a circular, el policía involucrado fue identificado como un jefe de sector de la Policía Estatal Preventiva. Tras la viralización del video en grupos de WhatsApp y otras plataformas digitales, la corporación tomó conocimiento del caso y ordenó su suspensión temporal mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Más tarde, la SPSC confirmó que la Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si existió una conducta irregular por parte de los elementos involucrados. La dependencia precisó que el expediente incluirá la recopilación de pruebas, testimonios y demás evidencias que permitan establecer responsabilidades.

Asimismo, informó que una vez integrada la investigación, el caso será turnado a la Comisión de Honor y Justicia, órgano encargado de analizar la actuación de los policías y, en su caso, imponer las sanciones administrativas previstas por la normatividad vigente. De manera paralela, las autoridades no descartaron que, de encontrarse elementos suficientes, el asunto pueda derivar en responsabilidades de carácter legal.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana señaló que en el video también aparece un ciudadano, por lo que su participación será considerada dentro de las indagatorias para esclarecer la totalidad de los hechos.

La dependencia reiteró que mantiene una política de cero tolerancia hacia cualquier acto de corrupción dentro de la institución y aseguró que la honestidad, la ética y la transparencia son principios que deben regir el desempeño de todos los servidores públicos.

Añadió que ninguna persona está por encima de la ley y que, si se comprueba la responsabilidad de los involucrados en un probable acto de cohecho, se aplicarán las sanciones administrativas y legales que correspondan.

JGH