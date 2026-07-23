Fiscalía de Morelo asegura oficinas del Ayuntamiento de Temoac tras asesinato del alcalde Valentín Lavín

La Fiscalía General del Estado de Morelos aseguró las oficinas del Gobierno municipal de Temoac como parte de las investigaciones por el asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero.

La diligencia fue ejecutada por personal del Ministerio Público y de la Fiscalía Regional Oriente, con el apoyo de las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

El objetivo de la medida consiste en preservar el lugar, evitar la alteración de posibles evidencias y recabar indicios que permitan reconstruir el ataque ocurrido el miércoles 22 de julio. La autoridad estatal reiteró que mantendrá abiertas todas las líneas de investigación hasta identificar a los responsables.

¿Por qué fueron aseguradas las oficinas del Ayuntamiento de Temoac?

La Fiscalía informó que el aseguramiento forma parte de los actos jurídicos previstos por la ley después de un homicidio. El personal ministerial podrá revisar documentos, cámaras de videovigilancia, registros de acceso y cualquier otro elemento que ayude a esclarecer los hechos.

Lavín Romero fue atacado dentro de un inmueble utilizado como oficina del Ayuntamiento, ubicado en la zona del Palacio Municipal. Los primeros reportes indican que dos personas con cascos de motociclista ingresaron al lugar, dispararon directamente contra el edil y escaparon.

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Las autoridades no han informado si durante la revisión encontraron armas, mensajes, documentos u otros objetos relacionados con el crimen. Tampoco se han reportado personas detenidas.

Fiscalía de Morelos mantiene operativo por homicidio del alcalde

Después del ataque, corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo en Temoac y municipios cercanos para buscar a los agresores. La Fiscalía confirmó el fallecimiento del presidente municipal y anunció que agotará todas las hipótesis sobre el motivo del homicidio.

Los investigadores deberán analizar el entorno político, laboral y personal de Lavín Romero. También se revisará si el asesinato guarda relación con el atentado que sufrió el 31 de enero de 2026 sobre la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de Jantetelco. El alcalde sobrevivió a aquella agresión armada.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



Como parte de los actos de investigación tras los hechos delictivos en donde perdió la vida el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, el Ministerio Público implementó las acciones jurídicas de ley para asegurar las oficinas de… pic.twitter.com/rJ2P0vNcM8 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 23, 2026

¿Quién asumirá el Gobierno municipal de Temoac?

Valentín Lavín Romero ocupaba la Presidencia Municipal para el periodo 2025-2027 y pertenecía al Partido Verde Ecologista de México.

Tras su muerte, el Cabildo de Temoac deberá iniciar el procedimiento correspondiente para garantizar la continuidad administrativa y definir quién quedará al frente del Ayuntamiento, conforme a la legislación de Morelos.

Mientras tanto, las oficinas permanecerán bajo resguardo durante el tiempo que requieran las diligencias. La Fiscalía estatal aseguró que continuará con la integración de la carpeta de investigación para ubicar a los autores materiales y determinar si existieron responsables intelectuales.

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