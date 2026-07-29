Destinan más de $25.2 millones al DIF Quintana Roo para atender a menores en situación de vulnerabilidad

El Gobierno de México destinará 25 millones 262 mil 780 pesos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Quintana Roo para fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en quienes se encuentran en contexto de movilidad o viajan sin la compañía de un adulto, de acuerdo con lo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los recursos federales financiarán el proyecto “Fortalecimiento del Sistema Estatal DIF en materia de sus acciones de intervención relativas a la niñez y adolescencia”, el cual contempla la atención brindada en la Casa de Asistencia Temporal para Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Migrantes No Acompañados durante el 2026.

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De acuerdo con el documento oficial, el presupuesto podrá destinarse al mantenimiento, rehabilitación, remodelación, ampliación y equipamiento de las instalaciones, así como al fortalecimiento de los servicios de alimentación, higiene, atención médica y restitución integral de derechos de los menores albergados.

Estas medidas buscan garantizar el respeto al interés superior de la niñez y dar cumplimiento a la legislación nacional, la cual establece que los niños y adolescentes en situación de movilidad deben recibir atención en espacios especializados del sistema DIF y no en centros de resguardo migratorio. El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

De manera paralela a estos recursos estatales, el Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes (CASNNAM) del municipio Benito Juárez cumplió tres años de operación, fortaleciendo sus labores de atención integral, protección jurídica y acompañamiento humanitario para familias e infantes en contexto de movilidad.

La directora general del DIF Benito Juárez, Marisol Sendo Rodríguez, informó que desde el 2023 el centro municipal ha brindado atención a 203 niños y adolescentes y a 47 adultos acompañantes. Añadió que el CASNNAM ha asistido a población procedente de 13 nacionalidades de América, el Caribe, Europa y Asia, lo que requiere esquemas de atención multicultural y multilingüe.

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Respaldo directo a Cancún

Como parte de los acuerdos interinstitucionales, la Federación asignará de manera específica 3 millones 452 mil 398 pesos para fortalecer el CASNNAM en Cancún, mediante un convenio de coordinación entre el DIF Nacional y el de Quintana Roo.

Dicho monto se canalizará exclusivamente a la operación del centro, mediante acciones de mantenimiento, equipamiento, suministro de insumos de higiene, alimentación, atención médica y alojamiento temporal para menores acompañados y no acompañados en el municipio.