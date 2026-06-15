Apuestan por el diálogo antes que los tribunales: ocho de cada 10 conflictos de trabajo en Yucatán se resuelven por acuerdo

La conciliación laboral continúa consolidándose como la principal vía para resolver conflictos entre trabajadores y empleadores en Yucatán. Actualmente, ocho de cada diez procedimientos atendidos por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán (Cecoley) concluyen con acuerdos satisfactorios para ambas partes, informó su titular, María Vivas Sierra.

La funcionaria destacó que este nivel de efectividad refleja un cambio importante en la cultura laboral de la entidad, donde cada vez más empresas y trabajadores optan por el diálogo y la negociación antes de recurrir a procesos judiciales.

“De cada 10 conciliaciones que estamos realizando, ocho terminan en un convenio exitoso. Vemos que cada vez más las empresas están dispuestas a conciliar, y los trabajadores también están abiertos al diálogo”, señaló.

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Vivas Sierra consideró que este avance es resultado de una mayor conciencia sobre los beneficios de resolver diferencias mediante mecanismos alternativos, lo que permite alcanzar soluciones más rápidas, menos costosas y con menor desgaste para ambas partes.

Entornos armónicos

La titular del Cecoley indicó que el interés del sector empresarial por fortalecer entornos laborales más armónicos también se refleja en iniciativas como las ferias de empleo y otros espacios de vinculación laboral, donde se promueven condiciones de trabajo seguras y relaciones basadas en el respeto y la colaboración.

Asimismo, explicó que el organismo mantiene una estrategia permanente para acercar sus servicios a la ciudadanía y difundir entre trabajadores y empleadores los mecanismos disponibles para resolver controversias laborales de manera pacífica.

“Cualquier trabajador puede acudir al Centro para solicitar la intervención de conciliadores certificados, quienes facilitan el diálogo entre ambas partes con el objetivo de alcanzar acuerdos satisfactorios”, explicó.

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Respecto a los sectores económicos que registran mayor actividad dentro de los procesos de conciliación, señaló que no existe una industria que sobresalga significativamente. Sin embargo, mencionó que los sectores restaurantero y textil figuran entre los que con frecuencia participan en estos procedimientos.

“No hay un sector que podamos decir que concilia más o concilia menos; en general, las empresas están cada día más abiertas a realizar estos procesos”, afirmó.

La funcionaria subrayó que uno de los objetivos del Cecoley es fortalecer la cultura de la paz laboral en la entidad, privilegiando el entendimiento y los acuerdos voluntarios antes de que los conflictos escalen a instancias judiciales.

Con resultados que muestran una creciente disposición al diálogo, la conciliación se ha convertido en herramienta clave para agilizar la resolución de diferencias laborales y contribuir a la construcción de relaciones de trabajo más estables y equilibradas en Yucatán.