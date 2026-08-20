Solicitudes de atención en el Centro de Conciliación Laboral de Quintana Roo registró un repunte superior al 200%

El Centro de Conciliación Laboral de Quintana Roo registró un repunte superior al 200 por ciento en solicitudes de atención durante el 2026, lo que representa un cambio significativo, al pasar de un promedio mensual de mil 763 usuarios en agosto del 2025 a 5 mil 297 en el presente año, lo que representa el triple.

En ese contexto, diversos trabajadores manifestaron complicaciones severas con sus empleadores, como es el caso de Hilario García García, quien se desempeña como operador de maquinaria pesada y señaló que la empresa para la que labora acumula tres semanas sin pagarle su sueldo, además de haberlo dado de baja de la seguridad social sin justificación alguna.

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Por su parte, el mesero Miguel Álvarez denunció hostigamiento laboral en el restaurante donde presta sus servicios, afirmando que la empresa aplica diversas estrategias para obligarlo a renunciar, a pesar de que le faltan pocos meses para cumplir con la edad y el tiempo requeridos para acceder a su jubilación.

El titular del organismo, Iván Andrés Figueroa Reyna, detalló que el despido injustificado representa el motivo principal de las consultas, por lo que este rubro concentra más del 95 por ciento de las asesorías brindadas a la ciudadanía.

Usuarios reportaron complicaciones para iniciar sus trámites, al tener que trasladarse por distintas dependencias antes de recibir la orientación requerida / Liza Vera

Resoluciones

Durante el 2026, la dependencia registra un promedio de 922.5 audiencias mensuales, de las cuales se logra resolver el 71.3 por ciento por la vía del acuerdo, lo que ha permitido recuperar 271 millones 600 mil pesos en favor de un universo de 37 mil trabajadores.

Figueroa Reyna agregó que se mantiene el combate al coyotaje, una práctica ilegal que cobraba hasta mil 500 pesos por trámites gratuitos y exigía hasta el 35 por ciento de la indemnización, por lo que el año pasado se detectó y expulsó a ocho asesores irregulares que operaban dentro de las instalaciones para garantizar acuerdos transparentes entre las partes.

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Usuarios reportaron complicaciones burocráticas para iniciar sus trámites, ya que se vieron en la necesidad de trasladarse por distintas dependencias antes de recibir la orientación adecuada.

“Primero fuimos a las oficinas de la avenida Kabah con Las Torres, luego nos mandaron a la Secretaría del Trabajo en la avenida Tulum y finalmente aquí, por lo que resulta un peregrinar para poder presentar una queja”, relató la trabajadora Ana Isabel Fernández.

A esta situación se suma el caso de Héctor Abreu y Pablo Guillermo, empleados de la transportadora turística Xelbor Transfer, quienes acudieron a solicitar asesoría legal tras quedarse sin su herramienta de trabajo, luego de que la empresa retirara 15 unidades de la entidad sin definir su liquidación conforme a la ley.