Choque de motos y camioneta deja a mujer y niño lesionados en la colonia Manigua

Una mujer y un menor de edad resultaron lesionados tras verse involucrados en un accidente entre dos motocicletas y una camioneta, registrado sobre la calle 5 de Mayo, en el cruce con Agustín Melgar, en la colonia Manigua.

De acuerdo con la información recabada en el lugar y versiones de testigos, la mujer viajaba acompañada de su hijo en una motocicleta automática de color azul, con placas 96GYP4 del estado de Campeche. Detrás de ellos circulaba su expareja, acompañado de una menor, a bordo de otra motocicleta semiautomática de color gris, con placas 31GYL4.

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Según los primeros reportes, cuando la mujer se dirigía hacia su domicilio, habría sido impactada por una camioneta Hyundai Creta de color gris, con placas DHU-912-B del estado de Campeche, cuyo conductor presuntamente realizó una maniobra que provocó el primer choque.

Tras el impacto, el conductor de la segunda motocicleta habría intentado impedir que el automovilista se retirara del lugar, colocando su unidad frente a la camioneta. Sin embargo, el conductor de la Creta presuntamente avanzó nuevamente y terminó impactando también la segunda motocicleta, hasta llegar al acceso de su domicilio.

Al lugar también arribaron elementos de Tránsito, peritos y ajustadores. / Por Esto.

El hombre ingresó al inmueble y, de acuerdo con las versiones recabadas, ya no salió para intervenir directamente en la situación, mientras solicitaba apoyo a sus familiares. Esta situación provocó que los ánimos se elevaran entre los familiares de ambas partes que acudieron al sitio, registrándose un intercambio de palabras.

Paramédicos del grupo ACSES brindaron atención a la mujer y al menor, quienes presentaban golpes en distintas partes del cuerpo, además de escoriaciones en brazos y piernas. Afortunadamente, ninguno requirió traslado hospitalario de emergencia.

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Al lugar también arribaron elementos de Tránsito, peritos y ajustadores de las compañías aseguradoras, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer responsabilidades.

Posteriormente, familiares del propietario de la camioneta activaron el seguro de la unidad con la intención de alcanzar un acuerdo respecto al pago de los daños materiales y las lesiones ocasionadas, evitando que el conflicto derivara en un procedimiento legal de mayor alcance.

Una mujer y un menor de edad resultaron lesionados. / Por Esto.

Las motocicletas fueron retiradas del sitio para liberar la circulación, mientras las autoridades y los representantes de las aseguradoras continuaron con las diligencias y el deslinde de responsabilidades.

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