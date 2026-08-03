Hallan a “Drácula” sin vida dentro de un local de Plaza 56 en el Centro de Mérida

Una movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia se registró la mañana de este lunes en el Centro de Mérida, luego de que un adulto mayor fuera encontrado sin vida al interior de un establecimiento ubicado en la Plaza 56, sobre la calle 56.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima, conocida entre comerciantes y vecinos con el apodo de "Drácula", contaba con autorización para pasar las noches dentro del local comercial.

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El hallazgo ocurrió cuando el encargado del negocio abrió el establecimiento y encontró al hombre inconsciente, por lo que de inmediato solicitó el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 9-1-1.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes tras valorar al adulto mayor confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

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Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

De manera preliminar, las autoridades informaron que no se observaron indicios de violencia, por lo que serán las investigaciones y los resultados de la necropsia de ley los que determinen la causa del fallecimiento. Mientras tanto, el caso quedó bajo investigación de las autoridades ministeriales.