Teatro Fantasio regresa al corazón de Mérida con musicales y espectáculos para toda la familia

Después de permanecer años cerrado y alejado de la actividad que lo convirtió en uno de los cines más emblemáticos de Mérida, el antiguo Cine Fantasio abrió nuevamente sus puertas, ahora transformado en un recinto dedicado al teatro, la música y diversas expresiones culturales.

El inmueble fue reinaugurado el pasado sábado como Gran Teatro Fantasio, luego de un proceso de remodelación que permitió adaptarlo para recibir obras teatrales, conciertos, espectáculos musicales, funciones infantiles y otros eventos artísticos, con capacidad para 310 asistentes.

La reapertura representa el rescate de uno de los inmuebles más representativos del Centro Histórico, construido en una época en la que los grandes cines eran puntos de encuentro para las familias meridanas y formaban parte de la vida social de la ciudad.

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Con el paso de los años, el auge de las salas comerciales en plazas y centros comerciales provocó el cierre de varios cines tradicionales, dejando edificios históricos sin actividad. Ahora, el Fantasio busca recuperar ese lugar como foro cultural, sumándose a la oferta de teatros y espacios escénicos de Mérida, que en los últimos años ha fortalecido su actividad artística con festivales nacionales e internacionales y una creciente producción teatral local.

Espectáculos locales

La jornada inaugural reunió propuestas de diversos géneros, con la participación de La Tía Chayo, la cantante Aeda Fernanda y el Ballet Folklórico Akbal, cartelera que combinó entretenimiento con expresiones de la cultura yucateca.

El programa de agosto confirma la vocación multidisciplinaria del recinto. Entre las funciones anunciadas se encuentran el espectáculo infantil “Viva Rave”, el musical “El Mago de Oz”, la puesta en escena “Juntos Gentrifiquemos Yucatán”, “Noches de Cabaret”, el musical infantil “No dejen que la Paloma maneje” y dos funciones de “Chicago”, una de las producciones más reconocidas del teatro musical.

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Con esta nueva etapa, el Gran Teatro Fantasio buscará devolver la vida a un edificio que durante décadas fue parte de la memoria colectiva de los meridanos. Su reapertura también se suma a los esfuerzos por rescatar inmuebles históricos y darles nuevos usos culturales, en una ciudad donde varios antiguos cines desaparecieron o fueron transformados por el crecimiento urbano y los cambios en los hábitos del entretenimiento.

Más que la apertura de un nuevo teatro, el regreso del Fantasio representa la recuperación de un espacio que marcó a generaciones de yucatecos y que ahora intentará escribir un nuevo capítulo sobre el mismo escenario donde, durante décadas, la pantalla grande fue protagonista.