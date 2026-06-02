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Beca Rita Cetina en Quintana Roo: Calendario de pagos a beneficiarios en junio

El 12 de junio será el último día para que los beneficiarios puedan recibir su apoyo económico correspondiente al programa.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

2 de jun de 2026

1 min

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Por medio del calendario de pagos las y los beneficiarios puedan consultar la fecha que les corresponde de acuerdo con la primera letra del apellido
Por medio del calendario de pagos las y los beneficiarios puedan consultar la fecha que les corresponde de acuerdo con la primera letra del apellido / Especial

Para esta primera semana de junio, los pagos del bimestre mayo-junio de la Beca Rita Cetina se estarán realizando a los beneficiarios de Quintana Roo.

A partir del 1 al 12 de este por orden de la letra del primer apellido se realizarán los depósitos correspondientes a las tarjetas de las personas registradas.

Por lo que se recomienda revisar el calendario oficial y saber que día exacto podrán esperar la ayuda económica.

Los ciudadanos deberán acudir con la copia de su INE y de la CURP para ser atendidos

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Calendario de pago 2026

  • Lunes 1: A, B
  • Martes 2: C
  • Miércoles 3: D, E, F
  • Jueves 4: G
  • Viernes 5: H, I, J, K, L
  • Lunes 8: M
  • Martes 9: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 10: R
  • Jueves 11: S
  • Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z

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