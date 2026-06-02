Beca Rita Cetina en Quintana Roo: Calendario de pagos a beneficiarios en junio

Para esta primera semana de junio, los pagos del bimestre mayo-junio de la Beca Rita Cetina se estarán realizando a los beneficiarios de Quintana Roo.
A partir del 1 al 12 de este por orden de la letra del primer apellido se realizarán los depósitos correspondientes a las tarjetas de las personas registradas.
Por lo que se recomienda revisar el calendario oficial y saber que día exacto podrán esperar la ayuda económica.
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Calendario de pago 2026
- Lunes 1: A, B
- Martes 2: C
- Miércoles 3: D, E, F
- Jueves 4: G
- Viernes 5: H, I, J, K, L
- Lunes 8: M
- Martes 9: N, Ñ, O, P, Q
- Miércoles 10: R
- Jueves 11: S
- Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z