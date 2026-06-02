Beca Rita Cetina en Quintana Roo: Calendario de pagos a beneficiarios en junio

Para esta primera semana de junio, los pagos del bimestre mayo-junio de la Beca Rita Cetina se estarán realizando a los beneficiarios de Quintana Roo.

A partir del 1 al 12 de este por orden de la letra del primer apellido se realizarán los depósitos correspondientes a las tarjetas de las personas registradas.

Por lo que se recomienda revisar el calendario oficial y saber que día exacto podrán esperar la ayuda económica.

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Calendario de pago 2026