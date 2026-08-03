Beca Rita Cetina inicia pago de 2 mil 500 pesos para primaria: consulta el calendario de agosto

La Secretaría de Educación Pública (SEP) inició este lunes 3 de agosto la dispersión de 2 mil 500 pesos de la Beca Rita Cetina para la compra de uniformes y útiles escolares de estudiantes inscritos en primarias públicas.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Julio León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, informó que los depósitos se realizarán de manera escalonada, de acuerdo con la primera letra del apellido de la persona titular de la tarjeta del Banco del Bienestar.

El funcionario indicó que el apoyo llegará a 6 millones 694 mil 988 beneficiarios, con una inversión social aproximada de 16 mil 700 millones de pesos. El recurso es anual y busca ayudar a las familias antes del comienzo del siguiente ciclo escolar.

El programa está dirigido a hogares con niñas, niños o menores bajo su cuidado que estudian en escuelas primarias públicas.

¿Cuál es el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para primaria?

La dispersión comenzó este lunes y continuará hasta el viernes 14 de agosto. El calendario presentado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar quedó organizado de la siguiente manera:

Lunes 3 de agosto: A y B

A y B Martes 4 de agosto: C

C Miércoles 5 de agosto: D, E y F

D, E y F Jueves 6 de agosto: G

G Viernes 7 de agosto: H, I, J, K y L

H, I, J, K y L Lunes 10 de agosto: M

M Martes 11 de agosto: N, Ñ, O, P y Q

N, Ñ, O, P y Q Miércoles 12 de agosto: R

R Jueves 13 de agosto: S

S Viernes 14 de agosto: T, U, V, W, X, Y y Z

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El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Las familias no necesitan acudir el mismo día a retirar el dinero, pues el recurso permanece disponible en la cuenta.

¿Para qué puede utilizarse el apoyo de 2 mil 500 pesos?

La beca tiene como finalidad contribuir a la compra de cuadernos, mochilas, uniformes, zapatos y otros materiales necesarios para el regreso a clases. El Gobierno federal había anunciado que el pago se efectuaría durante agosto, antes del inicio del nuevo periodo escolar.

Julio León reportó que se entregaron 4.7 millones de las cinco millones de tarjetas previstas, lo que representa un avance de 95.1 por ciento. Las tarjetas pendientes continuarán distribuyéndose en oficinas, centros de atención y, en casos especiales, directamente en los domicilios.

#MañaneraDelPueblo. Presentan informe de la cobertura de las Becas para el Bienestar. https://t.co/2iMecn9umR — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 3, 2026

¿Cómo consultar si ya depositaron la Beca Rita Cetina?

Las madres, padres o tutores pueden revisar el saldo mediante la aplicación móvil del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos Android y iOS.

También pueden comunicarse al número 800 900 2000, seleccionar la opción uno e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta y la fecha de nacimiento de la persona titular.

La SEP señaló que la Beca Rita Cetina forma parte de un sistema de apoyos que atiende a estudiantes desde educación básica hasta nivel superior. La meta del Gobierno federal es cerrar 2026 con una cobertura de 22 millones de alumnas y alumnos beneficiados.

IO