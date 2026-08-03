Costa Maya en cuarto lugar por recale de sargazo; acumuló más de 11 mil toneladas en 2026

La Costa Maya ocupa el cuarto lugar estatal en arribo de sargazo, con 11 mil 714 toneladas recolectadas durante este año, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA).

El recale de la macroalga en Quintana Roo superó en más de cinco mil toneladas el volumen registrado durante el 2025, al alcanzar 97 mil toneladas retiradas de las playas de la entidad. De esa cifra, cerca de 12 mil corresponden a la zona de Costa Maya.

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Prestadores de servicios turísticos de Mahahual aseguraron que, aunque el fenómeno persiste, se mantiene focalizado en algunos puntos y no ha frenado la llegada de visitantes durante la temporada vacacional.

El titular de la SEMA, Óscar Rébora Aguilera, explicó que las corrientes marinas continúan favoreciendo el arribo del sargazo, por lo que se mantiene una estrategia de contención coordinada con la Secretaría de Marina.

Playa del Carmen encabeza la lista estatal con 34 mil 244 toneladas recolectadas, seguido por Benito Juárez con 23 mil 323, ambos municipios concentran más del 58 por ciento del total. En contraste, Lázaro Cárdenas registra la menor afectación, con apenas 12 toneladas.

El funcionario estatal señaló que, bajo escenarios extremos, hasta 600 mil toneladas de sargazo podrían acercarse a las costas de Quintana Roo, aunque sólo una parte termina acumulándose en la franja costera.

Los registros históricos muestran variaciones importantes: en el 2022 se recolectaron 52 mil 647 toneladas; en el 2023, 22 mil; 2024, 37 mil; y 2025, 91 mil.

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Miguel Ancona, taxista de Mahahual, afirmó que durante el último fin de semana recibieron visitantes de Campeche, Yucatán y Tabasco, mientras que Manuel Jiménez, promotor de pesca deportiva, señaló que salvo un recale atípico frente al Faro de Mahahual, la actividad turística se mantiene sin mayores complicaciones.

El prestador reconoció que en altamar existe una importante presencia de sargazo, lo que dificulta su retiro por parte de las embarcaciones oficiales, aunque consideró que la actividad turística continúa pese al fenómeno.