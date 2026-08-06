Destinan 7.4 mdp a Quintana Roo para atender violencia contra las mujeres

El Gobierno federal asignó 7.4 millones de pesos para "Acciones de Coadyuvancia derivadas de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres", publica ayer el Diario Oficial de la Federación (DOF), luego que la entidad reportará 8 mil 192 víctimas de violencia en el primer semestre del año.

De acuerdo con el Banco Estatal de Datos de Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres en la entidad (BAESVIM), en este lapso se han aplicado mil 884 medidas de protección hacia las víctimas.

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Además, se han reportado 8 mil 959 casos de violencia ya que el 9% de los casos, las mujeres han vivido más de una vez situaciones de violencia.

La Secretaría de las Mujeres en la entidad informó que en este lapso se han otorgado 33 mil 367 servicios en atención a mujeres víctimas de algún tipo de violencia. Los servicios son desde sicológicos, jurídicos y/o legales, de cuerpos policiales, trabajo social, orientación, servicios a la salud, de inclusión social, medid u orden de protección, alojamiento de emergencia, así como servicios educativos.

Las cifras representan una sustancial disminución en comparación con el 2025, cuando se reportaron 21 mil 595 víctimas; 25 mil 125 casos; 88 mil 708 atenciones y 6,251 medidas de protección.

Los recursos federales serán dirigidos a prevención, seguridad, justicia y acompañamiento / Liza Vera

Objetivo de la asignación de recursos

Con los recursos asignados por el gobierno federal se precisa se deberán atender acciones de atención, prevención, seguridad y justicia.

Específica que en el área de servicios de atención jurídica integral será para atender a 250 mujeres en situación de violencia, mediante servicios de inicio y de continuidad a los procesos jurídicos en litigio integral y otras instancias que garanticen el acceso a la justicia, reivindicación de derechos y una vida libre de violencia en los municipios Othón P. Blanco, Playa del Carmen, y Benito Juárez, mediante la contratación de 5 abogadas litigantes.

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Estos municipios representaron el 88% del total estatal de canalizaciones realizadas en el primer semestre del año, reflejando la mayor incidencia de atención y gestión interinstitucional en dichas demarcaciones

Igualmente se prevé Brindar servicios de atención especializada en las áreas jurídica, psicológica, trabajo social y enfermería a mujeres indígenas en situación de violencia, así como a sus infancias y adolescencias, con el fin de garantizar una atención integral especializada, en el municipio de José María Morelos. Mediante la contratación de (1 abogada, 2 psicólogas y 2 enfermeras).