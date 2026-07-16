Sheinbaum propone Ley General contra el Feminicidio; Quintana Roo, entre los estados con mayor incidencia

Ante la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó ayer miércoles una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio, con la que busca homologar este delito en las 32 entidades del país, fortalecer las investigaciones y establecer sanciones más severas para quienes priven de la vida a una mujer por razones de género.

Durante La Mañanera del Pueblo del 15 de julio, la mandataria federal afirmó que el feminicidio representa la máxima expresión de discriminación y agresión contra las mujeres, al señalar que se trata de quitarle la vida a una persona por el hecho de ser mujer.

“Como primera presidenta, asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres contra la violencia”, expresó Sheinbaum al firmar la iniciativa que será enviada al Congreso de la Unión para su análisis. A su postura se sumaron diversas voces femeninas que respaldaron la propuesta.

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“Celebramos que se busque homologar el tipo penal de feminicidio en todo México. Una definición única, penas claras y perspectiva en grupos vulnerables dan certeza a las víctimas. Desde la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual recordamos que esta problemática también impacta a mujeres LGBT+ y que los protocolos deben incluirlas sin discriminación. Nuestro papel es asegurar que, una vez aprobada, la ley se aplique con perspectiva”, indicó Nohamy Hermida, titular de la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual en municipio Benito Juárez.

Desde la sociedad civil, Tania Ramírez, integrante de la asociación Siempre Unidas, consideró que la homologación del delito representa un avance. “El mayor reto será que las instituciones garanticen investigaciones eficaces, atención adecuada a las víctimas y procesos con perspectiva de género”. Indicó que no basta con modificar las leyes si no existen acciones para prevenir estos hechos y asegurar que quienes los cometen sean llevados ante la justicia.

La iniciativa será discutida en el Congreso y contempla nuevas agravantes / POR ESTO!

“Celebramos la iniciativa de Ley contra el Feminicidio presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; eso lo vemos también en la Comisión de Búsqueda de Personas, donde ahora la Alerta Nacional nos da directrices generales para realizar búsquedas más efectivas y ágiles. Celebro que hoy, como parte de la transformación, se impulsen estas adecuaciones legales para garantizar una vida libre de violencia para mujeres, niñas, niños y la sociedad. Como institución encargada de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, respaldamos firmemente que esta iniciativa sea discutida y aprobada por el H. Congreso de la Unión durante el periodo ordinario que inicia en septiembre. Las mujeres de Quintana Roo y de todo el país no pueden esperar más”, dijo Hayde Saldaña Martínez, comisionada de Búsqueda de Personas.

La propuesta contempla homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país, establecer penas de 50 a 70 años de prisión y definir 10 razones de género para acreditar este ilícito, entre ellas violencia sexual, antecedentes de agresiones contra la víctima, relaciones de poder, estereotipos o discriminación. También plantea 19 agravantes que incrementarían las sanciones cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, embarazada, tenga discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, además de castigar la tentativa.

Cancunenses coincidieron en que el principal desafío será combatir la impunidad / Erick Romero

En un sondeo ciudadano realizado en Cancún, habitantes coincidieron en que la propuesta representa un avance para la impartición de justicia. “El tema no es solo hacer leyes más estrictas, sino que las investigaciones sean transparentes y que las víctimas y sus familias reciban acompañamiento real. De nada sirve una legislación muy buena si no se aplica con honestidad y sin favoritismos. Eso es lo difícil de erradicar”, indicó Alejandra May, directora de un plantel educativo.

“La iniciativa es buena porque facilitaría las investigaciones al homologar esta legislación a nivel nacional; sin embargo, pienso que existen muchos criterios de por medio dentro de los propios órganos de justicia”, expresó Miriam Ramos, ama de casa y profesionista.

Karen Guadalupe Estrada May, subgerente de una tienda de conveniencia, opinó que las mujeres enfrentan un mayor riesgo de sufrir este tipo de agresiones por su condición de género y consideró que en los casos cometidos con saña deberían existir castigos más severos, incluso cadena perpetua. “Dejan a un niño sin madre, a una madre sin hija y a una hermana sin alguien de su círculo familiar”, expresó. No obstante, señaló que la legislación debe aplicarse de manera justa cuando una mujer prive de la vida a otra.

“Es un gran avance, sobre todo homologar el tratamiento del feminicidio en todo el país y que se sigan las mismas pautas independientemente de dónde ocurra. Así no quedarían dudas, porque los criterios estarían completamente establecidos sin ser clasificados de otra manera. También es importante el tema de la custodia de los hijos cuando el agresor es el padre”, indicó Carmen García, contadora pública.

“El feminicidio es un problema alarmante a nivel mundial, pero las normas estructurales impiden reformas que castiguen como debe ser a los responsables y muchos casos permanecen impunes. Desafortunadamente, las leyes no están hechas para proteger a las mujeres. Es muy preocupante ver que muchas salen a trabajar y ya no regresan; eso genera miedo e incertidumbre”, indicó otra mujer consultada.

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Por su parte, Marcela Martínez, dedicada a labores administrativas, consideró que endurecer las penas puede ser una medida contundente, pero advirtió que el principal problema sigue siendo la impunidad. “De poco sirve aumentar los castigos si las investigaciones no se realizan con perspectiva de género y los responsables no son realmente llevados ante la justicia”, señaló.

La iniciativa presidencial será turnada al Congreso de la Unión, donde se prevé su discusión durante el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre, con el objetivo de establecer un marco común para combatir el feminicidio en todo México.

Quintana Roo se colocó como la quinta entidad del país con la mayor tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres, al registrar ocho casos entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con el más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El estado alcanzó una tasa de 0.75, casi el doble de la media nacional, de 0.39, y todas las víctimas eran mayores de 18 años. El informe también ubicó a Cancún como el tercer municipio con más feminicidios del país, con cinco casos, solo por debajo de Culiacán, Sinaloa, y Reynosa, Tamaulipas. A nivel nacional, el 36.5% de estos delitos se concentra en apenas 20 municipios. En la Península de Yucatán, Quintana Roo también encabezó las estadísticas, ya que Yucatán reportó tres feminicidios y Campeche dos durante el mismo periodo.