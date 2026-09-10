Estudiantes de la UIMQROO rescatan juegos tradicionales en José María Morelos

Como parte de la Jornada Nacional de Juegos Tradicionales, que se realiza en instituciones educativas de todo el país, este jueves jóvenes de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO) organizaron una muestra de juegos tradicionales y participaron en diversas partidas.

Las actividades se llevaron a cabo en la plazoleta de la máxima casa de estudios, donde los universitarios exhibieron y practicaron juegos como trompo, canicas, chacarachaca y lotería.

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Los estudiantes Roger Estrada, Silvio Ojeda Chi y Tomás Moo Canché reconocieron que los juegos tradicionales han dejado de practicarse con frecuencia entre los niños y jóvenes de la actualidad.

Señalaron que actualmente muchos menores pasan gran parte de su tiempo utilizando el celular, donde encuentran juegos de todo tipo, incluso algunos que no son apropiados para su edad.

Ante esta situación, consideraron necesario fomentar nuevamente los juegos tradicionales en las escuelas, como parte de las actividades de educación física y artística, con el propósito de preservar estas prácticas y evitar que queden en el olvido.

La Jornada Nacional de Juegos Tradicionales inició este jueves y concluirá mañana viernes.