¡Se salva de milagro! Motociclista sobrevive a fuerte choque con automovilista en Playa del Carmen

Un motociclista de milagro salvó su vida, luego de ser brutamente impactado por un automovilista y que del fuerte golpe resultó con lesiones al terminar sobre el asfalto, luego de ser valorado por paramédicos fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 115, a la altura de una calle que da el acceso hacia el Teatro de la Ciudad cuando un automovilista a bordo de un automóvil compacto Hyundai realizó una maniobra hacia su derecha sin tomar sus medidas de precaución.

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El automovilista al cortar la circulación del motociclista que provocó tremendo impacto, al grado de perder el control de la motocicleta y caer sobre el asfalto.

De acuerdo a testigos, de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades municipales a través de 911, ya que el joven motociclista al caer no pudo levantarse por sus medios debido al fuerte golpe.

Minutos después de los hechos, en la escena se presentaron los paramédicos a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja mexicana quienes de inmediato brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. En la zona transeúntes comentaron que lo que parecía ser una tarde tranquila, donde los vehículos se desplazaban por la 115 con normalidad, sin embargo, de forma repentina escucharon el estruendo ruido que se produjo entre un automóvil y una motocicleta.

Testigos relataron a las autoridades que el joven motociclista circulaba en su carril con preferencia, pero no imaginaron que el automovilista irrumpiera la circulación realizando el corte de forma abrupta, lo que provocó que el joven motociclista fuera golpeado.

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Por su parte las autoridades de Tránsito municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) al presentarse en la escena procedieron a levantar los peritajes para evaluar los daños materiales y fincar responsabilidades.

Luego de concluir con la información, los oficiales ordenaron el arrastre de las unidades implicadas en el accidente y los trasladaron hacia un corralón autorizado como parte de los procedimientos.